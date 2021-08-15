GUNS N’ ROSES планируют использовать федеральных маршалов в борьбе с нелегальным мерчем

Выехавшие в тур «We’re F’N Back!» GUNS N’ ROSES и компания Global Merchandising запросили судебное предписание, которое позволит использовать силы федеральных маршалов, полиции и специальных агентов, нанятых самой компанией, чтобы отбирать у пиратов нелегальный мерч. В заявлении говорится, что в течение текущих гастролей планируется осчастливить появлением Роуза и компании более 400 000 человек, — так что, конечно, было бы обидно упустить возможность впулить каждому дорогущий фирменный мерч.

«В течение 35 лет коммерческого роста поп-музыкальной культуры поклонники не только приобрели миллионы физносителей и билетов на живые выступления, — но также стремились и стремятся идентифицировать себя с любимыми исполнителями и выказать им особую лояльность, приобретая именную продукцию, такую как футболки и иные предметы гардероба, патчи, постеры, фотографии, кепки, пряжки для ремней и прочие предметы, на которых изображены названия, фотообразы, логотипы и/или артворк этих музыкантов. Несомненно, вышеназванное признание публики и сувенирная ценность подобных товаров является причиной, по которой фэны соглашаются отдавать более $35 за футболку с логотипом артиста, тогда как розничная стоимость той же вещи без брендирования составляет $4».

В общем, не подведите Эксла, не жалейте денег на фирменный мерч — а то вдруг ему на таблетки не хватит?..

К слову, прочитав новость обо всех этих судебных запросах, вспомнила давешнее интервью экс-гитариста «ганзов» Gilby Clarke. «Никогда не забуду годы, проведенные в GN’R, — рассказывал он, — ибо никогда ранее и никогда после вокруг меня не было столько юристов. Помню, тогда спрашивал: «Скажите, какой смысл платить гонорар трем адвокатам, нанятым для меня лично, когда я просто играю на гитаре в рок-н-ролльной команде? Я же просто играю. Я даже не открываю свой рот!»

…И да, адвокатам тоже хочется кушать! Так что не жадничайте и купите две лицензионных футболки. Или, скажем, курточку за 300 баксов.

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