GUNS N’ ROSES планируют использовать федеральных маршалов в борьбе с нелегальным мерчем

GUNS N’ ROSES планируют использовать федеральных маршалов в борьбе с нелегальным мерчемБлог
Выехавшие в тур «We’re F’N Back!» GUNS N’ ROSES и компания Global Merchandising запросили судебное предписание, которое позволит использовать силы федеральных маршалов, полиции и специальных агентов, нанятых самой компанией, чтобы отбирать у пиратов нелегальный мерч. В заявлении говорится, что в течение текущих гастролей планируется осчастливить появлением Роуза и компании более 400 000 человек, — так что, конечно, было бы обидно упустить возможность впулить каждому дорогущий фирменный мерч.
«В течение 35 лет коммерческого роста поп-музыкальной культуры поклонники не только приобрели миллионы физносителей и билетов на живые выступления, — но также стремились и стремятся идентифицировать себя с любимыми исполнителями и выказать им особую лояльность, приобретая именную продукцию, такую как футболки и иные предметы гардероба, патчи, постеры, фотографии, кепки, пряжки для ремней и прочие предметы, на которых изображены названия, фотообразы, логотипы и/или артворк этих музыкантов. Несомненно, вышеназванное признание публики и сувенирная ценность подобных товаров является причиной, по которой фэны соглашаются отдавать более $35 за футболку с логотипом артиста, тогда как розничная стоимость той же вещи без брендирования составляет $4».
В общем, не подведите Эксла, не жалейте денег на фирменный мерч — а то вдруг ему на таблетки не хватит?..
К слову, прочитав новость обо всех этих судебных запросах, вспомнила давешнее интервью экс-гитариста «ганзов» Gilby Clarke. «Никогда не забуду годы, проведенные в GN’R, — рассказывал он, — ибо никогда ранее и никогда после вокруг меня не было столько юристов. Помню, тогда спрашивал: «Скажите, какой смысл платить гонорар трем адвокатам, нанятым для меня лично, когда я просто играю на гитаре в рок-н-ролльной команде? Я же просто играю. Я даже не открываю свой рот!»
…И да, адвокатам тоже хочется кушать! Так что не жадничайте и купите две лицензионных футболки. Или, скажем, курточку за 300 баксов.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 182
Читайте также:
- «Абсурд» от GUNS N’ ROSES. Слушаем новую песню!
- Кому 2020 пошел на пользу: музыканты, которые заработали в прошлом году больше всех. (Спойлер: ура, не без METALLICA!)
- Dave Mustaine готов поздравить вас лично с днем рождения или юбилеем хомячка. За $300
- Matt Heafy из TRIVIUM рассказал, сколько зарабатывает на стримах в Twitch
- Мерч будущего: MEGADETH продали свой первый NFT за $18000
- Выгодны ли онлайн-концерты? Опыт американской группы UNDERØATH
- David Ellefson от стоимости студийной работы MEGADETH: «После второго альбома наши бюджеты оценивались в 100000 — 150000»
- Вокалист CARNIFEX: «Отмена тура нам стоила 250000 долларов, 60000 из них лично мои»
- Экс-гитарист KISS Винни Винсент продает невероятный набор мерча за $9500!
- 200 самых богатых рокеров и металистов
2 комментария
Добавить комментарий Отменить ответ
Обновления
-
И лучшим альбомом первого полугодия 2021 становится…
-
GUNS N’ ROSES планируют использовать федеральных маршалов в борьбе с нелегальным мерчем
-
В DARK TRANQUILLITY остался один оригинальный участник
-
Музыканты группы IRDORATH остаются под арестом
-
Выступление BATUSHKA на украинском фестивале спровоцировало «сатанинский» скандал
-
Гитарист Marc Rizzo уволен из SOULFLY: «Я не говорил с Максом более года. Не думаю, что у него вообще есть телефон»
-
Новая нормальность. Музыканты отказываются играть на концертах, где будет требоваться справка о вакцинации
-
«Не должен так говорить, но я искреннее ненавижу этот альбом». SWALLOW THE SUN выпускают необычный двойник «Moonflowers»
-
Голосуем! Лучший альбом первой половины 2021 года
-
Две смерти лета: умерли вокалист METAL CHURCH Mike Howe и бывший SLIPKNOT’овец Joey Jordison
Я бы, честно, носил легальный фирменный мерч. Но где его взять в РБ?
Зомби-ветераны рок-н-ролла