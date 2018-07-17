Вечные 90-е: «November Rain» GUNS N’ROSES собрал миллиард просмотров на Youtube

GUNS N’ROSES — известные спецы по рекордам. Как мы помним, клип на «November Rain» стал самым дорогим видео в истории тяжелой музыки. Но и не только. Устали мы все от этой песни или нет, но, как показывает статистика, в течение 2017 историю про свадьбу и дождь ежедневно переживало более полумиллиона человек. И вот новый рекорд: миллиард просмотров на Youtube.
Официально это первый клип из 90-х, достигший подобной отметки. Следом за ним идет «Zombie» THE CRANBERRIES (740 миллионов) и «Smells Like Teen Spirit» понятно кого (727 миллионов). Рекорд же просмотров по 80-м снова принадлежит «ганзам» — в топах тех лет остается «Sweet Child O’ Mine».
В нашем Макондо уже не первый день льют дожди, я читаю эту новость и вспоминаю, как пару лет назад Youtube устроили глобальную чистку, удалив миллиарды фальшивых просмотров и сделав ата-та крупнейшим лейблам. Ведь, по сути, при желании и упрямстве накрутить сегодня может едва ли не каждый. Однако, хочется верить, «ноябрьский дождь» чист и безупречен в своем внушительном статусе.
Пересматривать клип, правда, не предлагаю — давайте лучше заценим недавний концерт GUNS N’ROSES в Москве и, в том числе, эту песню вживую. А кто ездил — будет любопытно услышать личное мнение, что там было и как.
От автора съемки SHOCKER 999:
Обращение ко всем тем, кто будет ныть по поводу плохого звука: во-первых, на самом концерте был ужасный звук; во-вторых, мы стояли прямо под колонками (под сабвуферами), соответственно на записи присутствует определённый перегруз.
Ой, Слэш стал такой мерзкий
Не то что бы очень уж хотелось увидеть сие видео,но всё же… Где видос ,Анастасия?…
https://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE
Продолжим поднимать его рейтинги!
Ну я ездил на Graspop. И Guns`n`Roses были одними из тех, кто интересовал больше всего. Тьфу! Гитаристы, конечно, молодцы (причём что Слэш, что второй), заполняли эфир километровыми соло. Но Эксл! Растолстевший, с перетянутым лицом. Петь разучился напрочь, просто что-то бормотал в микрофон. От старой гансовской вокальной фишки не осталось и следа (toniiiiight). Хотя мог бы разработать новую и быть «поздним Экслом Роузом», петь грубее и т.д., но профессионально! Но он вообще не поёт, только торгует еб..лом. Особенно это заметно на сцене с мировым звуком, на которую вот только что выходили артисты и показывали, кто что может (та же Доро отожгла!). Хотелось дождаться медляков вроде November Rain в надежде, что хоть там что-то проблескнёт… но терпения не хватило, ушли. Микрофон ему сделали тише и как-то задвинули по частотам, наверное, чтобы лажа была не так заметна. В общем, испортил вечер. Лучше бы собрали кавер-бэнд с нормальным вокалистом feat.Slash. Причём, я же видел его 2 года назад в составе AC/DC (и недавно пересматривал видео), там было заметно лучше.
NOVEMBER RAIN супер клип и песня сама прекрасна. Хотя изначально смотрел клип, через который полюбил песню.
Skitzo написал(а):
Причём, я же видел его 2 года назад в составе AC/DC (и недавно пересматривал видео), там было заметно лучше.
Видимо, ДиСи полегче будет в плане извлечения звуков из рота.