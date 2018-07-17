Вечные 90-е: «November Rain» GUNS N’ROSES собрал миллиард просмотров на Youtube

GUNS N’ROSES — известные спецы по рекордам. Как мы помним, клип на «November Rain» стал самым дорогим видео в истории тяжелой музыки. Но и не только. Устали мы все от этой песни или нет, но, как показывает статистика, в течение 2017 историю про свадьбу и дождь ежедневно переживало более полумиллиона человек. И вот новый рекорд: миллиард просмотров на Youtube.

музыкальные рекорды Guns NRoses

Официально это первый клип из 90-х, достигший подобной отметки. Следом за ним идет «Zombie» THE CRANBERRIES (740 миллионов) и «Smells Like Teen Spirit» понятно кого (727 миллионов). Рекорд же просмотров по 80-м снова принадлежит «ганзам» — в топах тех лет остается «Sweet Child O’ Mine».

В нашем Макондо уже не первый день льют дожди, я читаю эту новость и вспоминаю, как пару лет назад Youtube устроили глобальную чистку, удалив миллиарды фальшивых просмотров и сделав ата-та крупнейшим лейблам. Ведь, по сути, при желании и упрямстве накрутить сегодня может едва ли не каждый. Однако, хочется верить, «ноябрьский дождь» чист и безупречен в своем внушительном статусе.

Пересматривать клип, правда, не предлагаю — давайте лучше заценим недавний концерт GUNS N’ROSES в Москве и, в том числе, эту песню вживую. А кто ездил — будет любопытно услышать личное мнение, что там было и как.

От автора съемки SHOCKER 999:
Обращение ко всем тем, кто будет ныть по поводу плохого звука: во-первых, на самом концерте был ужасный звук; во-вторых, мы стояли прямо под колонками (под сабвуферами), соответственно на записи присутствует определённый перегруз.﻿

, рубрика(и): Блог

Количество просмотров: 273

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Комментарии

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  1. Sonne 18.07.2018 в 10:32

    Ой, Слэш стал такой мерзкий

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  2. sopor666 18.07.2018 в 16:42

    Не то что бы очень уж хотелось увидеть сие видео,но всё же… Где видос ,Анастасия?…

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  3. Anastasiya 18.07.2018 в 16:44

    https://www.youtube.com/watch?v=8SbUC-UaAxE

    Продолжим поднимать его рейтинги!

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  4. Skitzo 18.07.2018 в 17:06

    Ну я ездил на Graspop. И Guns`n`Roses были одними из тех, кто интересовал больше всего. Тьфу! Гитаристы, конечно, молодцы (причём что Слэш, что второй), заполняли эфир километровыми соло. Но Эксл! Растолстевший, с перетянутым лицом. Петь разучился напрочь, просто что-то бормотал в микрофон. От старой гансовской вокальной фишки не осталось и следа (toniiiiight). Хотя мог бы разработать новую и быть «поздним Экслом Роузом», петь грубее и т.д., но профессионально! Но он вообще не поёт, только торгует еб..лом. Особенно это заметно на сцене с мировым звуком, на которую вот только что выходили артисты и показывали, кто что может (та же Доро отожгла!). Хотелось дождаться медляков вроде November Rain в надежде, что хоть там что-то проблескнёт… но терпения не хватило, ушли. Микрофон ему сделали тише и как-то задвинули по частотам, наверное, чтобы лажа была не так заметна. В общем, испортил вечер. Лучше бы собрали кавер-бэнд с нормальным вокалистом feat.Slash. Причём, я же видел его 2 года назад в составе AC/DC (и недавно пересматривал видео), там было заметно лучше.

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  5. Heckfy 18.07.2018 в 20:18

    NOVEMBER RAIN супер клип и песня сама прекрасна. Хотя изначально смотрел клип, через который полюбил песню.

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  6. Heckfy 18.07.2018 в 20:21

    Skitzo написал(а):
    Причём, я же видел его 2 года назад в составе AC/DC (и недавно пересматривал видео), там было заметно лучше.

    Видимо, ДиСи полегче будет в плане извлечения звуков из рота.

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