Вечные 90-е: «November Rain» GUNS N’ROSES собрал миллиард просмотров на Youtube

GUNS N’ROSES — известные спецы по рекордам. Как мы помним, клип на «November Rain» стал самым дорогим видео в истории тяжелой музыки. Но и не только. Устали мы все от этой песни или нет, но, как показывает статистика, в течение 2017 историю про свадьбу и дождь ежедневно переживало более полумиллиона человек. И вот новый рекорд: миллиард просмотров на Youtube.

Официально это первый клип из 90-х, достигший подобной отметки. Следом за ним идет «Zombie» THE CRANBERRIES (740 миллионов) и «Smells Like Teen Spirit» понятно кого (727 миллионов). Рекорд же просмотров по 80-м снова принадлежит «ганзам» — в топах тех лет остается «Sweet Child O’ Mine».

В нашем Макондо уже не первый день льют дожди, я читаю эту новость и вспоминаю, как пару лет назад Youtube устроили глобальную чистку, удалив миллиарды фальшивых просмотров и сделав ата-та крупнейшим лейблам. Ведь, по сути, при желании и упрямстве накрутить сегодня может едва ли не каждый. Однако, хочется верить, «ноябрьский дождь» чист и безупречен в своем внушительном статусе.

Пересматривать клип, правда, не предлагаю — давайте лучше заценим недавний концерт GUNS N’ROSES в Москве и, в том числе, эту песню вживую. А кто ездил — будет любопытно услышать личное мнение, что там было и как.