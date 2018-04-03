Сплетня давних лет. «Концом GUNS N’ ROSES стал момент, когда Слэш сыграл с педофилом Майклом Джексоном»

Судя по всему, в мировой рок-музыке есть свой телеканал НТВ, полный тайн, интриг, расследований и скандалов, одним из ведущих которого является бывший менеджер GUNS N’ ROSES Doug Goldstein. К примеру, вот его версия, почему распалось духовное братство Слэша и Эксла Роуза (а затем и «протух» GUNS N’ ROSES как проект в принципе). Во всем виноват Майкл Джексон. А также жадность Слэша, который продал душу «педофилу» за большой телевизор, спевшись с ним на «Give In To Me».

история метал музыки Slash Michael Jackson Guns NRoses Axl Rose «Это случилось после того, как Эксл дал большое интервью Interview Magazine, открыв свой самый большой, самый мрачный секрет (что отец насиловал его в детстве — прим. авт.), — вспоминает Дуг. — С того откровения прошло два месяца — и тут Слэш заходит в комнату и говорит: «Я буду играть с Майклом Джексоном». Чтооо? Неет! «Дай, — говорю, — мне хотя бы обсудить детали сделки. Все же вокруг знают, что за «Beat It» Eddie Van Halen получил миллион долларов».

«Нет, — отвечает, — все уже договорено».

«Так, значит, ты мне не позволишь делать свою работу? Ты же понимаешь, что я должен иметь какие-то аргументы, чтобы объяснить Экслу, почему ты стал тусить с педофилом. За кучу денег, например».

«Майкл обещал обещал мне большой телевизор».

«Чтооо???»

«Он обещал мне телевизор на 72 дюйма».

«И вот с этим я должен, по-твоему, идти к Экслу? С информацией, что после того, как он публично обнажил душу, ты собрался играть с педофилом за телевизор?»

«Все так».

Знаете, это было начало конца для команды, это решение предопределило ее судьбу. Эксл перестал считать Слэша своим братом. Он-то любил своих музыкантов, считал, что они понимают, как глубоко изранена его душа».

Неудивительно, что к этой рассказанной Голдстейном сплетне неоднократно обращались журналисты, интервьюировавшие Слэша. И неудивительно, что он называл экс-менеджера безумцем, отказываясь принимать такой взгляд на вещи. «Я слышал, что он о нас говорит. И не думаю, что в этой истории есть толика правды. Ведь после описанных событий группа оставалась вместе долгие годы. Да и никто тогда настолько серьезно не парился. Так что если я кого-то и взбесил, все это со временем улеглось — и не думаю, что тут есть какая-либо связь с распадом GUNS N’ ROSES».

Однако история Дуга по-прежнему жива. Равно как и легендарная песня.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Antonarchus 04.04.2018 в 02:23

    я вот не помню, чтобы Джексона официально признали виновным в педофилии.

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  2. Кэп 04.04.2018 в 10:39

    Да и позже официально вся эта инфа про детишек появилась. Но может, в шоубизе знали больше?

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  3. Кэп 04.04.2018 в 10:56

    Или как вариант еврей #здит.

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