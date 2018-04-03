Сплетня давних лет. «Концом GUNS N’ ROSES стал момент, когда Слэш сыграл с педофилом Майклом Джексоном»

Судя по всему, в мировой рок-музыке есть свой телеканал НТВ, полный тайн, интриг, расследований и скандалов, одним из ведущих которого является бывший менеджер GUNS N’ ROSES Doug Goldstein. К примеру, вот его версия, почему распалось духовное братство Слэша и Эксла Роуза (а затем и «протух» GUNS N’ ROSES как проект в принципе). Во всем виноват Майкл Джексон. А также жадность Слэша, который продал душу «педофилу» за большой телевизор, спевшись с ним на «Give In To Me».

«Это случилось после того, как Эксл дал большое интервью Interview Magazine, открыв свой самый большой, самый мрачный секрет (что отец насиловал его в детстве — прим. авт.), — вспоминает Дуг. — С того откровения прошло два месяца — и тут Слэш заходит в комнату и говорит: «Я буду играть с Майклом Джексоном». Чтооо? Неет! «Дай, — говорю, — мне хотя бы обсудить детали сделки. Все же вокруг знают, что за «Beat It» Eddie Van Halen получил миллион долларов».

«Нет, — отвечает, — все уже договорено».

«Так, значит, ты мне не позволишь делать свою работу? Ты же понимаешь, что я должен иметь какие-то аргументы, чтобы объяснить Экслу, почему ты стал тусить с педофилом. За кучу денег, например».

«Майкл обещал обещал мне большой телевизор».

«Чтооо???»

«Он обещал мне телевизор на 72 дюйма».

«И вот с этим я должен, по-твоему, идти к Экслу? С информацией, что после того, как он публично обнажил душу, ты собрался играть с педофилом за телевизор?»

«Все так».

Знаете, это было начало конца для команды, это решение предопределило ее судьбу. Эксл перестал считать Слэша своим братом. Он-то любил своих музыкантов, считал, что они понимают, как глубоко изранена его душа».

Неудивительно, что к этой рассказанной Голдстейном сплетне неоднократно обращались журналисты, интервьюировавшие Слэша. И неудивительно, что он называл экс-менеджера безумцем, отказываясь принимать такой взгляд на вещи. «Я слышал, что он о нас говорит. И не думаю, что в этой истории есть толика правды. Ведь после описанных событий группа оставалась вместе долгие годы. Да и никто тогда настолько серьезно не парился. Так что если я кого-то и взбесил, все это со временем улеглось — и не думаю, что тут есть какая-либо связь с распадом GUNS N’ ROSES».

Однако история Дуга по-прежнему жива. Равно как и легендарная песня.