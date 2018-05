Век толерантности. Песня GUNS N’ ROSES «One In A Million» не прошла цензуру для переиздания

GUNS N’ ROSES, лихо стиригущие доллары, евро и прочие денежные купюры в своем реюнион-туре, планируют подсобрать еще немного бабоса, перевыпустив классические темы славного прошлого на диске Appetite For Destruction: Locked N’ Loaded. И лишь один факт портит праздник: из переиздания — равно как и, полагаю, истории группы — пришлось исключить хит «One In A Million», который и в конце 80-х казался резковатым по части лирики, ну а уж после кавера SKREWDRIVER (плюс Мэрилин Мэнсон планировал наложить свои грязные лапки, но передумал) и вовсе ушел в черный список. С 92 года группа вживую его не играла.

В 89-м Эксл, тогда еще молодой и горячий, защищая песню своего авторства, говорил: «В тексте есть фраза «police and niggers», и что? Я пел «ниггер», потому что это было запрещено. Однако ж чернокожие постоянно обращаются так друг к другу, почему нельзя белому парню? Я не люблю ограничения, каковы б они ни были. Не люблю, когда мне указывают, что делать и чего не делать. И вообще «nigger» в тексте не обязательно относится к черным — в моей трактовке это просто какой-то говнюк, создающий проблемы.

Помните, у Джона Леннона была песня «Woman Is the Nigger of the World», разве нет? И у рэперов N.W.A. — «Niggers With Attitude». Для них это нормально, это даже какая-то гордость. Так вот плохиши — это не GUNS N’ ROSES, плохиши — N.W.A.!

Господин Боб Голдтуэйт сказал про эту песню, мол, единственная причина, по которой мы сделали вызывающий текст, — это вызвать бурную реакцию и продать миллион дисков. Да пошел он нахер! Какого черта он вообще судит нас по себе? Мы ничего не делаем ради противоречивости, ради привлечения внимания.

Что же касается слова «faggot», которое также встречается в этом тексте… что ж. Я не против педиков. Пускай делают что хотят, пока это никому не мешает. И пока никто не принуждает меня к вот этому вот».

Понятно, что с годами Эксл стал более осмотрительным и аккуратным в выборе выражений, но «One In A Million» многие ему так и не простили. Особенно в наше-то время.

One, two, one, two, three, four

Yes I needed some time to get away

I needed some peace of mind

Some peace of mind that’ll stay

So I thumbed it, now it’s six in L.A.

Maybe a Greyhound could be my way

Police and niggers, that’s right

Get outta my way

Don’t need to buy none of your

Gold chains today

Now don’t need no bracelets

Clamped in front of my back

Just need my ticket ’till then

Won’t you cut me some slack

You’re one in a million

Yeah that’s what you are

You’re one in a million babe

You’re a shooting star

Maybe some day we’ll see you

Before you make us cry

You know we tried to reach you

But you were much to high

Much too high

Immigrants and fagots

They make no sense to me

They come to our country

And think they’ll do as they please

Like start some mini-Iran

Or spread some fucking disease

And they talk so many God damn ways

It’s all Greek to me

Well some say I’m lazy

And others say that’s just me

Some say I’m crazy

I guess I’ll always be

But it’s been such a long time

Since I knew right from wrong

It’s all the means to and end I’m

I keep it moving along

Hey, hey, hey, yeah

You’re one in a million…

Radicals and racists

Don’t point your finger at me

I’m a small town white boy

Just tryin’ to make ends meet

Don’t need your religion

Don’t watch that much TV

Just makin’ my livin’ baby

Well that’s enough for me

You’re one in a million…