5 альбомов белорусского метала второго полугодия 2016

Как-то не сложилось в конце 2016 с глобальным обзором белорусских метал-альбомов второго полугодия — ну и время для бест-оф голосовалок, вероятно, прошло. Поэтому, все-таки отдавая должное хорошим, ярким и достойным внимания прошлогодним работам, предлагаю субъективный топ-5: выборку, с которой непременно хочется всех ознакомить. Свои же предпочтения отмечайте в комментариях: интересно будет узнать, что понравилось и запомнилось вам.

NEBULAE COME SWEET It Is Not The Night That Covers You

Предсказуемый фаворит в моем личном топе: концептуальный, невероятный, продуманный, многогранный дебютник, над которым музыканты работали долгие годы, бесконечно перепрошивая, перекраивая аранжировки и перекладывая по кирпичикам неоглядную дорогу в Ночь. Названия треков сбиваются в акроним «Le Nocturne», а название релиза, по словам авторов, является аллюзией на первую строку стихотворения поэта Уильяма Эрнста Хенли «Непокоренный» (Invictus).

Гостевое участие в записи приняли участие музыканты MINSK и MOLOKEN — но, впрочем, эти вкрапления настолько гармоничны и органичны, что о «звездах в ночи» говорить не приходится. It Is Not The Night That Covers You, на стыке пост-метала, эмбиента, сладжа, пронзительной чувственности и сдержанного исступления, дивно светится и без гостевой огранки: это альбом из тех, что слушать можно нон-стопом, под всякое настроение, и казалось бы, уже изучив, все равно открывать нечто новое. 16 марта при поддержке CHALLENGER DEEP этот альбом наконец-то будет презентован вживую, ну и стоит ли говорить, что пропускать такое не стоит?..

Совсем недавно, отмечая день Валентина, музыканты показали второе видео (первое, напомню, было тут) — на этот раз на самую нежную песню релиза, акустически-беззащитный трек «E».

VOJSTRAU Vaśmikancovaja

VOJSTRAU с 2015 года числится one-man наследником-продолжением группы WARTHA. За это время Олег Зеленкевич успел выпустить сингл Dundara žorny и, ближе к концу 2016-го, презентовать полноформатник Vaśmikancovaja (пока только в цифровом формате; издание на CD ожидается в этом году).

Это горячо ценимый многими белорусскоязычный паган-метал, из лучших образчиков: тут и фолковая безмятежность, и сердечная мелодичность, и массивные гитарные волны, и околодумовый эпик: альбом-глыба, альбом-стена, альбом-основательность — сочный, насыщенный и многообразно нескучный, впечатляющий как ритмически-мелодическими ходами, так и вокальной работой. Ну а тем, кто помнит WARTHA, подготовлен бонус-подарок: перезаписанная песня «Paŭstań» из одноименного диска 2013 года.

Vaśmikancovaja by Vojstrau

DYMNA LOTVA Зямля пад чорнымі крыламі: Дрыгва

Коллектив еще совсем молодой, но активный. Выстрелив в прошлом апреле по больному песней «Самотны Чалавечы Голас», выпущенной к тридцатой годовщине Чернобыльской катастрофы, в основу текста которой лег монолог вдовы ликвидатора из книги Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва», группа за полгода сочинила полноформатник, успела его презентовать — и уже к февралю 2017 представить новый сингл.

Зямля пад чорнымі крыламі: Дрыгва — это безрадостность, депрессив, серая туманная нежить пост-метала, атмосферик-блэка, эмбиент-дума; тоска и холод гитар; вокал Nokt, то растворяющийся призрачными тенями на снегу («У Дрыгву»), то рвущий ветер в клочья агрессивно-истеричными воплями. Альбом вышел нервным и неровным: равнодушным он не оставит, но при этом стопроцентным попаданием в адамово яблочко также не станет. Все-таки сыроват. Для меня Зямля пад чорнымі крыламі: Дрыгва звучит скорее как обещание. Что дальше будет СОВСЕМ. Больно, страшно — но тем и чудесно.

Зямля пад чорнымі крыламі: Дрыгва (The Land under the Black Wings: Swamp) by Dymna Lotva

BLAINE ROHMER Curse Of The Rising Star

Совершенно ожидаемая, даже предсказуемая работа — что в случае с BLAINE ROHMER, сольным проектом Геннадия Харитонова, звучит и как признание, и как комплимент одновременно. Красивый, распевный, проникновенный атмоблэк, которым остро ощущающий грани прекрасного суровый мужчина запомнился по Death’s Halls, вернулся кристальным водопадом на Curse Of The Rising Star.

Это музыка, под которую отдыхаешь душой: мягко обволакивая гитарно-клавишным одеялом, она укутывает, очаровывает и расслабляет — и вот ты уже, пойманный сетью, подрагиваешь, будто бабочка в энтомологическом боксе. Качество звука на альбоме не безупречно, но во всей окружающий мелодической роскоши совершенно простительно.

Curse of the Rising Star by Blaine Rohmer

DOOR INTO EMPTINESS Wave

Гомельские психи, одинаково продуктивные и эксцентрические, выпустили в прошлом августе свой уже пятый альбом — как ни странно, наиболее вменяемый за всю свою историю. Wave, безусловно, плющит, бросает головой о стены, депрессируя и разбрызгивая серое вещество, — однако с этой «волной» невыносимо легко уже жить в унисон, она внятна и понятна.

Минималистичная электроника, шумы, нойзово шипящий блэк (плюс совершенно не случайные ассоциации с BEHERIT и, быть может, BURZUM), толика сомнабулических медитаций, сбивчивый игрушечно-синтезаторный ритм… Альбом-настроение, альбом-состояние, альбом-психодромное видение. Обязательный к прослушиванию и жуткий одновременно.