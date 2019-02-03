Never stop the madness. PSYCHONAUT 4 с ненавистью из Тбилиси и осуждением алкоголизма в Минске

Это был из тех вечеров, что не стираются из памяти и годами, к которым возвращаешься, спустя десятки мероприятий, воскрешаешь и думаешь: епт. Вот это да. Такие вечера не повторяются. Считайте, кто был, событием эксклюзивным — верно, боги приняли 2 февраля на грудь лишнего и позволили PSYCHONAUT 4 вывинтить пару-тройку гаек из мозгов собравшихся в «Брюгге». Похоже, грузинская банда уже пришла к тому уровню, когда алкогольные фазы, всасывающие музыкантов, произвольно сменяясь в течение суток, уже не только не мешают играть (вспомните их первый визит в РБ), но даже помогают, катарсически схлестываясь над сценой и позволяя твориться истории. Личного безумия и вот потом массового.

Если бы Игги Поп любил блэк-метал, он был бы таким, — отражаясь в неровных зеркалах разума, металась бисовая «I Wanna Be Your Dog». Биса было два. Музыканты уходили глотнуть чего там они глотали, и возвращались, полуголые, худые и потные, уже за гранью осознанности, чтобы снова прессовать, принуждать к миру, падать, подниматься, орать на толпу, дрючить нервные окончания, как на сеансе истошной электросудорожной терапии, и обрушивать на возбужденный танцпол свой чернушно-депрессивный неврастенический рок-н-ролл.

Не уверена, что они осознавали, что делают. Но кому нужна осознанность, если #питьитанцевать, если ночь в глазах взрывается красными фейерверками, если есть здесьисейчас, и толпа под сценой бурлит и неистовствует, если сегодня можно все, тур лишь начался, и трава не расти (хотя в случае с неравнодушными к наркотикам грузинами — расти, да побольше) над всем тем, что случится назавтра. В конце концов, завтра опять можно выпить.

В общем, на сцене творился тотальный панк-рок — что, однако, не мешало музыкантам не только попадать в ноты своей изощренно-истерической музыки, но и выдерживать ее настроение, переходя от трагических замедлений и драматичного полушепота к душераздирающим меланхолическим соло и интенсивно-ошалелому гитарному чесу.

Под песню «Alcoholism» они и вовсе устроили представление: выключили свет в начале песни с ее нравоучительным речитативом и плюхнулись на сцену, поглощая горячительные напитки, после чего Граф визуализировал текст, многозначительно жестикулируя на пассажах про отвратительную и невкусную водку. А затем в очередной раз завалился на спину хаотическим черным жуком.

Честно признать, мне непросто описывать происходившее, идеально поддающееся лишь двум характеристикам: «это было эпично» и «это был тотальный #здец» — причем артикулированным с равным благоговением и уважением. «Психонавты» оправдали свое название. И даже немножечко перевыполнили план, оставив после своего сета два главных желания: выпить водки и застрелиться.

Это редкая группа, которой абсолютно веришь на сцене. Даже Станиславский бы поверил. Они абсолютно органичны в своем шизофреническом представлении — никакой наигранности, театральности, чистый спонтанный дикий кураж, в котором со сцены могут лететь микрофонные стойки и люди, в котором, в натуральном истом угаре, может вообще случится решительно все. Этому веришь. И PSYCHONAUT 4 этим, конечно, берут. Театр — не про них, тут все по-простому: хочешь быть психом — так будь им! Хотя, конечно, не каждый упоротый псих способен создать альбом уровня Dipsomania или Neurasthenia.

К сожалению, на фоне этого искреннего сумасшествия белорусские коллективы, игравшие перед «психами», в восприятии несколько потерялись. VICTIM PATH — чистенькая, сдержанная, аккуратно-стерильная группа, в надрыв которой настолько не веришь, что в отдельные моменты становится неудобно. Как будто пришел взглянуть на чужой траур. Просто случайно. Из интереса. Но слеза все никак не выдавливается, и не грустно, и непонятно, с чего так стенает суровый мужик за микрофоном. Плотная сентиментальная атмосфера с налетом романтики. Обильные соло. Немного блэкового угара. И, по сути, все хорошо да красиво, но вот за душу не взяло.

DYMNA LOTVA собрали под сценой людей уже больше (в целом на концерт пришло две с небольшим сотни). Потому что похоронно-вампирический театр распахнул свои вены двери. Екатерина Прекрасная обновила свой саван, добыла крови и повязала венок ненюфаров (ну почти), мальчики натерли свежим воском нашейные петли; торжественно и печально открылась скорбная церемония горести и страданий, напоминающая нечто среднее между выступлением Татьяны Булановой и сценой погребения «виевской» Панночки.

Садистские фантазии пришедших, полагаю, были удовлетворены полностью: девушка в белом, отчаянно голося, вереща и стеная, ползала перед ними на коленях, выполняя за час годовую программу по нытью и терзаниям. По сути, похоронную атмосферу разрядил только Граф, которого позвала в свой жалостливый дуэт Катерина, очевидно, не ожидая, что тот ввалится пьяный, начнет крушить все вокруг, вставать раком и интерпретировать лирику песни «Самотны чалавечы голас» сильно по-своему, внезапно изобразив с вокалисткой то ли неравную гендерную борьбу, то ли свидание в стоге сена, после которого, судя по печальному общему настроению, так и не позвал ее замуж.

В общем говоря, шоу DYMNA LOTVA запомнилось — чуть более, чем музыка группы, которая, если откровенно, мне кажется до ужаса монотонной.

А затем… ну, впрочем, как могла, я уже рассказала. Наверное, «психонавты» все еще гудят в Минске: после концерта они по-грузински дружелюбно звали всех подряд в гости на афтерпати. И кто знает, каким альбомом это может закончиться…

Фоторепортаж с концерта смотрим тут!