Never stop the madness. PSYCHONAUT 4 с ненавистью из Тбилиси и осуждением алкоголизма в Минске

Это был из тех вечеров, что не стираются из памяти и годами, к которым возвращаешься, спустя десятки мероприятий, воскрешаешь и думаешь: епт. Вот это да. Такие вечера не повторяются. Считайте, кто был, событием эксклюзивным — верно, боги приняли 2 февраля на грудь лишнего и позволили PSYCHONAUT 4 вывинтить пару-тройку гаек из мозгов собравшихся в «Брюгге». Похоже, грузинская банда уже пришла к тому уровню, когда алкогольные фазы, всасывающие музыкантов, произвольно сменяясь в течение суток, уже не только не мешают играть (вспомните их первый визит в РБ), но даже помогают, катарсически схлестываясь над сценой и позволяя твориться истории. Личного безумия и вот потом массового.

обзоры концертов Victim Path Psychonaut 4 Dymna Lotva

PSYCHONAUT 4

Если бы Игги Поп любил блэк-метал, он был бы таким, — отражаясь в неровных зеркалах разума, металась бисовая «I Wanna Be Your Dog». Биса было два. Музыканты уходили глотнуть чего там они глотали, и возвращались, полуголые, худые и потные, уже за гранью осознанности, чтобы снова прессовать, принуждать к миру, падать, подниматься, орать на толпу, дрючить нервные окончания, как на сеансе истошной электросудорожной терапии, и обрушивать на возбужденный танцпол свой чернушно-депрессивный неврастенический рок-н-ролл.

Не уверена, что они осознавали, что делают. Но кому нужна осознанность, если #питьитанцевать, если ночь в глазах взрывается красными фейерверками, если есть здесьисейчас, и толпа под сценой бурлит и неистовствует, если сегодня можно все, тур лишь начался, и трава не расти (хотя в случае с неравнодушными к наркотикам грузинами — расти, да побольше) над всем тем, что случится назавтра. В конце концов, завтра опять можно выпить.

обзоры концертов Victim Path Psychonaut 4 Dymna Lotva

PSYCHONAUT 4

В общем, на сцене творился тотальный панк-рок — что, однако, не мешало музыкантам не только попадать в ноты своей изощренно-истерической музыки, но и выдерживать ее настроение, переходя от трагических замедлений и драматичного полушепота к душераздирающим меланхолическим соло и интенсивно-ошалелому гитарному чесу.

Под песню «Alcoholism» они и вовсе устроили представление: выключили свет в начале песни с ее нравоучительным речитативом и плюхнулись на сцену, поглощая горячительные напитки, после чего Граф визуализировал текст, многозначительно жестикулируя на пассажах про отвратительную и невкусную водку. А затем в очередной раз завалился на спину хаотическим черным жуком.

Честно признать, мне непросто описывать происходившее, идеально поддающееся лишь двум характеристикам: «это было эпично» и «это был тотальный #здец» — причем артикулированным с равным благоговением и уважением. «Психонавты» оправдали свое название. И даже немножечко перевыполнили план, оставив после своего сета два главных желания: выпить водки и застрелиться.

обзоры концертов Victim Path Psychonaut 4 Dymna Lotva

PSYCHONAUT 4

Это редкая группа, которой абсолютно веришь на сцене. Даже Станиславский бы поверил. Они абсолютно органичны в своем шизофреническом представлении — никакой наигранности, театральности, чистый спонтанный дикий кураж, в котором со сцены могут лететь микрофонные стойки и люди, в котором, в натуральном истом угаре, может вообще случится решительно все. Этому веришь. И PSYCHONAUT 4 этим, конечно, берут. Театр — не про них, тут все по-простому: хочешь быть психом — так будь им! Хотя, конечно, не каждый упоротый псих способен создать альбом уровня Dipsomania или Neurasthenia.

обзоры концертов Victim Path Psychonaut 4 Dymna Lotva

VICTIM PATH

К сожалению, на фоне этого искреннего сумасшествия белорусские коллективы, игравшие перед «психами», в восприятии несколько потерялись. VICTIM PATH — чистенькая, сдержанная, аккуратно-стерильная группа, в надрыв которой настолько не веришь, что в отдельные моменты становится неудобно. Как будто пришел взглянуть на чужой траур. Просто случайно. Из интереса. Но слеза все никак не выдавливается, и не грустно, и непонятно, с чего так стенает суровый мужик за микрофоном. Плотная сентиментальная атмосфера с налетом романтики. Обильные соло. Немного блэкового угара. И, по сути, все хорошо да красиво, но вот за душу не взяло.

обзоры концертов Victim Path Psychonaut 4 Dymna Lotva

DYMNA LOTVA

DYMNA LOTVA собрали под сценой людей уже больше (в целом на концерт пришло две с небольшим сотни). Потому что похоронно-вампирический театр распахнул свои вены двери. Екатерина Прекрасная обновила свой саван, добыла крови и повязала венок ненюфаров (ну почти), мальчики натерли свежим воском нашейные петли; торжественно и печально открылась скорбная церемония горести и страданий, напоминающая нечто среднее между выступлением Татьяны Булановой и сценой погребения «виевской» Панночки.

обзоры концертов Victim Path Psychonaut 4 Dymna Lotva

DYMNA LOTVA

Садистские фантазии пришедших, полагаю, были удовлетворены полностью: девушка в белом, отчаянно голося, вереща и стеная, ползала перед ними на коленях, выполняя за час годовую программу по нытью и терзаниям. По сути, похоронную атмосферу разрядил только Граф, которого позвала в свой жалостливый дуэт Катерина, очевидно, не ожидая, что тот ввалится пьяный, начнет крушить все вокруг, вставать раком и интерпретировать лирику песни «Самотны чалавечы голас» сильно по-своему, внезапно изобразив с вокалисткой то ли неравную гендерную борьбу, то ли свидание в стоге сена, после которого, судя по печальному общему настроению, так и не позвал ее замуж.

В общем говоря, шоу DYMNA LOTVA запомнилось — чуть более, чем музыка группы, которая, если откровенно, мне кажется до ужаса монотонной.

А затем… ну, впрочем, как могла, я уже рассказала. Наверное, «психонавты» все еще гудят в Минске: после концерта они по-грузински дружелюбно звали всех подряд в гости на афтерпати. И кто знает, каким альбомом это может закончиться…

Фоторепортаж с концерта смотрим тут!

, рубрика(и): Psychonaut 4 Блог

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Комментарии

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  1. Satan Claus 03.02.2019 в 03:22

    На фотке P4 в углу сцены наблёвано, или мне кажется?

    >>>
  2. petrowitch 03.02.2019 в 03:24

    Satan Claus написал(а):
    На фотке P4 в углу сцены наблёвано, или мне кажется?
    не кажется

    >>>

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