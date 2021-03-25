da voli
25.03.2021

KHANDRA, SHEAMATA, DYMNA LOTVA с Ножом: три метал-новинки из Беларуси

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Беларусь сегодня отмечает День Воли, поэтому — празднично (ну… почти) — три метал-новинки с далекой родины. Первая — тематическая. DYMNA LOTVA пригласили Lesley Knife и записали совершенно душераздирающую песню «Да волі».

«От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Может показаться, что поговорка в 21 веке потеряла актуальность. Но это не так».

Вторая — неожиданная. Александр Гайдукевич, которого все знают по сложносочиненному брутальному POSTHUMOUS BLASPHEMER, внезапно занялся попсой мелодэзом с налетом «чилдренофбодомщины» в группе SHEAMATA (на вокале в ней, кстати, замечательный вокалист EXIBIS Артур) и на днях выпустил сингл «No-One but Me». Если понравится — зацените также их EP прошлого года Innoname.

Третья — злая. Группа KHANDRA, этакий беларуский ответ МГЛЕ, выпускает в мае на Season Of Mist дебютный полноформатник All Occupied By Sole Death. И презентует его первый сингл «Irrigating Lethal Acres With Blood».

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1 comment

  • Гронд написал(а):

    Там ещё у Interior wrath из Витебска новый альбом вышел.

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