KHANDRA, SHEAMATA, DYMNA LOTVA с Ножом: три метал-новинки из Беларуси

Беларусь сегодня отмечает День Воли, поэтому — празднично (ну… почти) — три метал-новинки с далекой родины. Первая — тематическая. DYMNA LOTVA пригласили Lesley Knife и записали совершенно душераздирающую песню «Да волі».

«От тюрьмы и от сумы не зарекайся. Может показаться, что поговорка в 21 веке потеряла актуальность. Но это не так».

Да волі (feat. Lesley Knife) by Dymna Lotva

Вторая — неожиданная. Александр Гайдукевич, которого все знают по сложносочиненному брутальному POSTHUMOUS BLASPHEMER, внезапно занялся попсой мелодэзом с налетом «чилдренофбодомщины» в группе SHEAMATA (на вокале в ней, кстати, замечательный вокалист EXIBIS Артур) и на днях выпустил сингл «No-One but Me». Если понравится — зацените также их EP прошлого года Innoname.

No-One But Me by Sheamata

Третья — злая. Группа KHANDRA, этакий беларуский ответ МГЛЕ, выпускает в мае на Season Of Mist дебютный полноформатник All Occupied By Sole Death. И презентует его первый сингл «Irrigating Lethal Acres With Blood».

