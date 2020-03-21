Ville Valo выпустил сольный EP

Ville Valo, работавший в прошлом году над своеобразным проектом Ville Valo & AGENTS, внезапно разродился новым сольным EP Gothica Fennica Vol. 1.

, рубрика(и): Быстрые новости

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