Ville Valo, работавший в прошлом году над своеобразным проектом Ville Valo & AGENTS, внезапно разродился новым сольным EP Gothica Fennica Vol. 1.
Ville Valo выпустил сольный EP
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
Количество просмотров: 37
Теги: HIM, Ville Valo
Оставьте свой комментарий
Читайте также:
- Плоские финны: слушаем супергруппу FLAT EARTH от экс-музыкантов HIM и AMORPHIS
- «Соплей не будет». HIM распадаются, объявлены даты прощального тура
- Альбом апреля. HIM «Tears On Tape»
- Новая песня HIM «I Will Be The End Of You». «Мы играем современное ретро, как если бы Рой Орбисон спелся с METALLICA»
- Рецензия: HIM
- Рецензия: HIM
Актуальное
Концерты в Минске
- SLAVE OF INSANITY, ASYMMETRY, THORNYWAY - Воскресенье, 22 Март 2020
- PORPHYRIA, MADNESS AFTER ALL, SIG SAUER, VENOM SYMBIOTE - Пятница, 10 Апрель 2020
- ROTTING CHRIST - Суббота, 25 Апрель 2020
Обновления
-
PARADISE LOST нагнетают: новый клип группы «Fall From Grace»
-
Рецепты выживания от семьи Варга Викернеса
-
MAYHEM: «Наш долг сейчас 70000 долларов»
-
Обратите внимание. Блэкушный ядерно-космический проект OMEGA INFINITY
-
Будущее наступило: GREEN CARNATION продают билеты на онлайн-концерт
-
В Мексике прошел крупный метал-фестиваль «Hell & Heaven». А что, так можно было?
-
Грязно, драйвово и не похоже на SENTENCED. Ville Laihiala записал второй альбом S-TOOL
-
Интервью с CREMATORY. «Сейчас наши шоу всегда планируются на выходные и праздники»
-
Mark «Barney» Greenway: «В истории NAPALM DEATH были годы, когда мы с ребятами жили буквально на арахисовом масле с хлебом»
-
MAGNUM: «Пошел на хер, вирус! Мы, люди 60 лет, готовы играть 3 месяца кряду, и вам советуем не бояться»
-
Клип недели: «угандошенное» видео HEAVEN SHALL BURN «Eradicate»
-
Порванные артерии. CARCASS выпускают новый альбом
-
Вдохновенное безумие! Концерт DEVIN TOWNSEND, HAKEN, THE CONTORTIONIST в Шарлотт
-
Mike Portnoy об отмене турне SONS OF APOLLO: «Люди считают, что вирус — это хайп, и не понимают нас»
-
GREEN CARNATION сняли первый в своей истории клип. И да, у них новый альбом
В этот день родились1952 - Andrew Maynard "Andy" Parker (UFO)
1987 - Erik Alvarez (ARS INFERI)
15 релизов марта
Clouds Durere
The Birthday Massacre Diamonds
Tesa C O N T R O L
My Dying Bride The Ghost Of Orion
In This Moment Mother
Deranged Deeds Of Ruthless Violence
Igorrr Spirituality And Distortion
In Extremo Kompass Zur Sonne
Crematory Unbroken
DisbeliefThe Ground Collapses
Heaven Shall Burn Of Truth & Sacrifice
Myrkur Folkesange
Burzum Thulêan Mysteries
Medico Peste The Black Bile
Allen/Olzon Worlds Apart
Топ-15 по просмотрам
- Готические имена
- Как научиться гроулу?
- Как научиться петь скримом?
- Топ-10. Самые дорогие гитары в мире
- BABYMETAL: безумные японские малолетки
- Самые привлекательные музыканты рок- и метал-музыки
- Судьи против «сатанистов». История Троицы из западного Мемфиса
- 10 метал-теток без грима. Ну или почти
- Дуэт КОРОЛЬ И ШУТ распался. Остался Горшок
- Пытки музыкой. «Guantanamo Greatest Hits»
- Бытовой райдер Эксла Роуза. 41 пункт!
- SATARIAL показали Краснодару аццкий секас
- 30 SECONDS TO MARS в Минске. Разрыв шаблонов
- История одной обложки: BATHORY «Under The Sign Of The Black Mark»
- Интервью с Артуром Беркутом. «Чувства команды, друзей у меня не было уже долгое время»
Комментарии