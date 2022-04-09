Ville Valo вернулся — с сольным «химичным» альбомом

Кто скучал и скучает по HIM, по Ville Valo — наконец грядет продолжение его сладкой готичной карьеры. Гораздо активнее напоминающее прошлые дела, чем, скажем, проект Ville Valo & AGENTS. Так, в начале следующего года Вилле — под вывеской VV — выпускает дебютный альбом Neon Noir, и уже появился сингл «Loveletting».

«Похоронные обряды по HIM были настолько занятны, что не одна Луна взошла до момента, когда, укрывшись в тени Heartagram, мне наконец удалось зализать свои раны и вернуться с желанием погудеть снова. Я взял на поводок любимого черного пса — и, прекратив друг на друга гавкать, мы вновь смогли завыть в унисон. Так появился «Loveletting».

..Хотя, если честно, это скорее мяуканье, нежели громкий и убедительный вой.

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