Ville Valo вернулся — с сольным «химичным» альбомом

Ville Valo вернулся — с сольным «химичным» альбомомБлог
Кто скучал и скучает по HIM, по Ville Valo — наконец грядет продолжение его сладкой готичной карьеры. Гораздо активнее напоминающее прошлые дела, чем, скажем, проект Ville Valo & AGENTS. Так, в начале следующего года Вилле — под вывеской VV — выпускает дебютный альбом Neon Noir, и уже появился сингл «Loveletting».
«Похоронные обряды по HIM были настолько занятны, что не одна Луна взошла до момента, когда, укрывшись в тени Heartagram, мне наконец удалось зализать свои раны и вернуться с желанием погудеть снова. Я взял на поводок любимого черного пса — и, прекратив друг на друга гавкать, мы вновь смогли завыть в унисон. Так появился «Loveletting».
..Хотя, если честно, это скорее мяуканье, нежели громкий и убедительный вой.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 111
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Комментарии
- Другой Александр: atr написал(а): Александр написал(а): Писюн с глазами написал(а): Вы оба пиздюки заслуженные. Зато…
- Father_Trixter: Александр написал(а): пожилая петушня решила хайпануть на том во что вообще не въезжает))) просто…
- atr: Александр написал(а): Писюн с глазами написал(а): Вы оба пиздюки заслуженные. Зато не Писюны с глазами Зато…
- Александр: Pakkt — To Brocken Heights Where Witches Dance Из прошлогоднего. Вышел под конец года….
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- zzz: Чей та много у нас тут Александров. Только самого усатого не хватает.
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- Gerber: Тут, у раммов клип вышел криповый! Повеселил) https://www.youtube.com/watch? v=hBTNyJ33LWI
- Писюн с глазами: Что-то монотонно. Послушайте лучше Imperial Age (кстати, они больше не российская группа)
- Merzbow: Майк — зверь конечно. За его игрой очень интересно смотреть.
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