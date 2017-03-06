«Соплей не будет». HIM распадаются, объявлены даты прощального тура

…И надеюсь, пока не все! Потому что все-таки хотелось бы успеть увидеть группу вживую. Пока она еще жива. «Проведя четверть века за скрещиванием любви и метала, мы пришли к мысли, что группа HIM исчерпала себя, прошла свой круг неестественного развития. Поэтому мы говорим «прощай», оставляя место для вздохов, запахов и звуков, которые останутся нетронутыми, — написал Ville Valo. — Мы прошли свой путь, собрали паззл, повернули ключ. Спасибо вам всем».

HIM «Вместе с 2017 годом закончится и наша история, нас отпустят на волю, — поддакивает басист Mikko «Migé» Paananen. — Но прежде чем свершится эта великая трансформация, вам представится последний шанс попасть в личное распоряжение Его Величества. Соплей не будет. Ибо делается все не ради эпогея нытья, а торжества love-метала — во всем его ЛОВкрафтианском величии! Увидимся!»

Пока список городов и дат следующий

Jun. 14 — Spain Barcelona Razzmatazz
Jun. 15 — Spain Madrid La Riviera
Jun. 16 — Spain Santander Sala Escenrio
Jun. 17 — Portugal Porto Hard Club
Jul. 01 — Finland Helsinki Tuska Festival
Jul. 13 — Finland Tuuri Miljoonarock
Nov. 24 — Russia St Petersburg Dk Lensoveta
Nov. 25 — Russia St Petersburg Dk Lensoveta
Nov. 26 — Russia Moscow Club Stadium Live
Nov. 28 — Poland Warsaw Stodola
Nov. 29 — Germany Hamburg Docks
Dec. 01 — Germany Berlin Columbiahalle
Dec. 02 — Czech Rep. Prague Forum Karlin
Dec. 04 — Germany Leipzig Haus Auensee
Dec. 05 — Germany Munchen Tonhalle
Dec. 06 — Switzerland Zurich X-Tra
Dec. 07 — Italy Milan Alcatraz
Dec. 08 — Germany Koln Palladium
Dec. 09 — Luxembourg Esch-Sur-Alzette Rockhal
Dec. 11 — Holland Amsterdam Paradiso
Dec. 12 — Holland Tilburg 013
Dec. 14 — Scotland Glasgow Barrowland
Dec. 15 — England Nottingham Rock City
Dec. 16 — England Manchester Academy
Dec. 17 — England London Roundhouse

, рубрика(и): HIM Блог

Количество просмотров: 291

поделиться в фэйсбуке
запостить вконтакт
отправить в твиттер

Теги:

﻿

Комментарии

(* если хотите процитировать чей-либо комментарий, нажмите на красную ссылку >>> под ним; для цитирования части комментария выделите нужный текст и опять-таки нажмите на эту ссылку)

  1. DimaCar 06.03.2017 в 22:33

    Жест достойный уважения. Молодцы!

    >>>
  2. afterglowstar 06.03.2017 в 23:37

    Тот случай, когда есть, за кем скучать….

    >>>
  3. Nokt 07.03.2017 в 13:53

    черт, а мне только сегодня снилось, что после трибьюта Агаты в ТНТ мутят химтрибьют. Где мои 12 лет?

    >>>
  4. Anastasiya 07.03.2017 в 14:44

    Nokt написал(а):
    черт, а мне только сегодня снилось, что после трибьюта Агаты в ТНТ мутят химтрибьют. Где мои 12 лет?

    Ничего, есть шанс, что в Минск HIM тоже завезут в этом году.

    >>>
  5. GROVER 07.03.2017 в 18:30

    Курва мать, и вот как дальше жить ?

    >>>
  6. GROVER 07.03.2017 в 18:31

    на чем ростить новое молодое поколение херок?

    >>>
  7. Уруру 07.03.2017 в 19:36

    Ну вы еще распад Ю-Питер с Флёр обсудите.

    >>>

Оставьте свой комментарий

антиспам-проверка (введите число) *

Читайте также:

Выпущен фильм об украинской метал-сцене «Metal. Made In Ukraine»

Несмотря на то, что это часовое видео уже обвинили в излишней тусовочности и ограниченности охвата по жанрам (например, обширная украинская блэк-метал сцена освещена очень слабо), посмотреть его все-таки стоит. Получилось как минимум...

Close