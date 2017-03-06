«Соплей не будет». HIM распадаются, объявлены даты прощального тура

…И надеюсь, пока не все! Потому что все-таки хотелось бы успеть увидеть группу вживую. Пока она еще жива. «Проведя четверть века за скрещиванием любви и метала, мы пришли к мысли, что группа HIM исчерпала себя, прошла свой круг неестественного развития. Поэтому мы говорим «прощай», оставляя место для вздохов, запахов и звуков, которые останутся нетронутыми, — написал Ville Valo. — Мы прошли свой путь, собрали паззл, повернули ключ. Спасибо вам всем».
«Вместе с 2017 годом закончится и наша история, нас отпустят на волю, — поддакивает басист Mikko «Migé» Paananen. — Но прежде чем свершится эта великая трансформация, вам представится последний шанс попасть в личное распоряжение Его Величества. Соплей не будет. Ибо делается все не ради эпогея нытья, а торжества love-метала — во всем его ЛОВкрафтианском величии! Увидимся!»
Пока список городов и дат следующий
Jun. 14 — Spain Barcelona Razzmatazz
Jun. 15 — Spain Madrid La Riviera
Jun. 16 — Spain Santander Sala Escenrio
Jun. 17 — Portugal Porto Hard Club
Jul. 01 — Finland Helsinki Tuska Festival
Jul. 13 — Finland Tuuri Miljoonarock
Nov. 24 — Russia St Petersburg Dk Lensoveta
Nov. 25 — Russia St Petersburg Dk Lensoveta
Nov. 26 — Russia Moscow Club Stadium Live
Nov. 28 — Poland Warsaw Stodola
Nov. 29 — Germany Hamburg Docks
Dec. 01 — Germany Berlin Columbiahalle
Dec. 02 — Czech Rep. Prague Forum Karlin
Dec. 04 — Germany Leipzig Haus Auensee
Dec. 05 — Germany Munchen Tonhalle
Dec. 06 — Switzerland Zurich X-Tra
Dec. 07 — Italy Milan Alcatraz
Dec. 08 — Germany Koln Palladium
Dec. 09 — Luxembourg Esch-Sur-Alzette Rockhal
Dec. 11 — Holland Amsterdam Paradiso
Dec. 12 — Holland Tilburg 013
Dec. 14 — Scotland Glasgow Barrowland
Dec. 15 — England Nottingham Rock City
Dec. 16 — England Manchester Academy
Dec. 17 — England London Roundhouse
Жест достойный уважения. Молодцы!
Тот случай, когда есть, за кем скучать….
черт, а мне только сегодня снилось, что после трибьюта Агаты в ТНТ мутят химтрибьют. Где мои 12 лет?
Nokt написал(а):
черт, а мне только сегодня снилось, что после трибьюта Агаты в ТНТ мутят химтрибьют. Где мои 12 лет?
Ничего, есть шанс, что в Минск HIM тоже завезут в этом году.
Курва мать, и вот как дальше жить ?
на чем ростить новое молодое поколение херок?
Ну вы еще распад Ю-Питер с Флёр обсудите.