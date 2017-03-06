«Соплей не будет». HIM распадаются, объявлены даты прощального тура

…И надеюсь, пока не все! Потому что все-таки хотелось бы успеть увидеть группу вживую. Пока она еще жива. «Проведя четверть века за скрещиванием любви и метала, мы пришли к мысли, что группа HIM исчерпала себя, прошла свой круг неестественного развития. Поэтому мы говорим «прощай», оставляя место для вздохов, запахов и звуков, которые останутся нетронутыми, — написал Ville Valo. — Мы прошли свой путь, собрали паззл, повернули ключ. Спасибо вам всем».

«Вместе с 2017 годом закончится и наша история, нас отпустят на волю, — поддакивает басист Mikko «Migé» Paananen. — Но прежде чем свершится эта великая трансформация, вам представится последний шанс попасть в личное распоряжение Его Величества. Соплей не будет. Ибо делается все не ради эпогея нытья, а торжества love-метала — во всем его ЛОВкрафтианском величии! Увидимся!»