U.D.O. с синглом «Forever Free»: «Нужно уметь составлять собственное мнение о мировых конфликтах»

Решил я тут расширить свой музыкальный кругозор. А то второй раз уже здесь новость �…

Другой Александр:

Дед Аким написал:

«… а музыка качественная»

Решил я тут расширить свой музыкальный кругозор. А то второй раз уже здесь новость про эту группу вижу. Чёт не в�…