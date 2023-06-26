U.D.O. с синглом «Forever Free»: «Нужно уметь составлять собственное мнение о мировых конфликтах»Новинки и новости
В апреле в U.D.O., а также в DIRKSCHNEIDER пришел Peter Baltes — ибо можно уйти из ACCEPT, но нельзя так просто отгородиться от старика с одним из самых узнаваемых вокалов на хэви-метал планете. С его участием группа записала альбом Touchdown, он появится в августе, и у него довольно странная обложка.
К прослушиванию готов первый сингл «Forever Free» (ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви), а за его текстовую повестку ответил сын Удо, драммер коллектива Sven Dirkschneider: «В ‘Forever Free’ мы хотим сказать людям, что не нужно слепо брать на веру все, что они слышат, например, благодаря масс-медиа, а следует мыслить самостоятельно. Лучше уметь составлять собственное мнение о мировых конфликтах и других важных вещах, пускай, может, местами и неправильное, нежели послушно идти за толпой. Эта песня — наш трибьют привилегии жить в свободном мире, потому что, к счастью, нам это дано».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 952
4 комментария
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Комментарии
Другой Александр:
Suppression — The Sorrow of Soul Through Flesh
Шустрый и техничный дэт из Чили.
https://unspeakableaxerecords.bandcamp.com/album/the-sorrow-of-soul-through-flesh…
Злыдень:
Sonder77:
Дружище Христос:
Алексей написал(а):
(ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви)
Но как же душевно, хоть и немного наивно и даже уже чуток по старчески маразматично
…
Алексей:
(ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви)
Но как же душевно, хоть и немного наивно и даже уже чуток по старчески маразматично…
Vivaldi Death:
Легко,бесполезно,немножко маршево и нисколько не тяжело.Живы-здоровы и спасибо.На этот раз похоже что маэстро сдулся в ноль.А обложка мне понравилась.…
Другой Александр:
«С его участием группа записала альбом Touchdown, он появится в августе, и у него довольно странная обложка.»
Похоже на мяч для игры в регби или в американский футбол, т�…
Vivaldi Death:
Другой Александр:
Дед Аким:
Другой Александр написал(а):
Дед Аким написал:
«… а музыка качественная»
Решил я тут расширить свой музыкальный кругозор. А то второй раз уже здесь новость �…
Другой Александр:
Дед Аким написал:
«… а музыка качественная»
Решил я тут расширить свой музыкальный кругозор. А то второй раз уже здесь новость про эту группу вижу. Чёт не в�…
Дед Аким:
Подброшу дров в заднеприводную топкуНа одном авторитетном, известном сайте, заслуживаю�…
Дед Аким:
Заболтался, а вот музыку загрузить забыл, непорядок. Если кто-то смотрел мои прошлые загрузки (может пара таких человек есть…
«С его участием группа записала альбом Touchdown, он появится в августе, и у него довольно странная обложка.»
Похоже на мяч для игры в регби или в американский футбол, только с шипами, а тачдаун это название одного из приёмов игры.
Легко,бесполезно,немножко маршево и нисколько не тяжело.Живы-здоровы и спасибо.На этот раз похоже что маэстро сдулся в ноль.А обложка мне понравилась.
(ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви)
Но как же душевно, хоть и немного наивно и даже уже чуток по старчески маразматично
А по поводу ухода Петера — после ухода Удо Accept — такое же убогое понятие, как и Sepultura, я имею ввиду на уровне ассоциаций, ну вы поняли)))
Всё-таки, как читала некогда крутая, а ныне унылая группа Каста — «не забывай свои корни»… а Максимка добавлял — «кровавые корни»
Резюме — ждем альбомчики от деда Удо и Кавалеров!!!)))
Алексей написал(а):
(ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви)
Но как же душевно, хоть и немного наивно и даже уже чуток по старчески маразматично
А по поводу ухода Петера — после ухода Удо Accept — такое же убогое понятие, как и Sepultura, я имею ввиду на уровне ассоциаций, ну вы поняли)))
Всё-таки, как читала некогда крутая, а ныне унылая группа Каста — «не забывай свои корни»… а Максимка добавлял — «кровавые корни»
Резюме — ждем альбомчики от деда Удо и Кавалеров!!!)))
У Accept есть отличные альбомы и без Удо.