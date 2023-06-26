u d o lyric video for new digital single forever free
26.06.2023

U.D.O. с синглом «Forever Free»: «Нужно уметь составлять собственное мнение о мировых конфликтах»

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В апреле в U.D.O., а также в DIRKSCHNEIDER пришел Peter Baltes — ибо можно уйти из ACCEPT, но нельзя так просто отгородиться от старика с одним из самых узнаваемых вокалов на хэви-метал планете. С его участием группа записала альбом Touchdown, он появится в августе, и у него довольно странная обложка.

UDO Touchdown new

К прослушиванию готов первый сингл «Forever Free» (ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви), а за его текстовую повестку ответил сын Удо, драммер коллектива Sven Dirkschneider: «В ‘Forever Free’ мы хотим сказать людям, что не нужно слепо брать на веру все, что они слышат, например, благодаря масс-медиа, а следует мыслить самостоятельно. Лучше уметь составлять собственное мнение о мировых конфликтах и других важных вещах, пускай, может, местами и неправильное, нежели послушно идти за толпой. Эта песня — наш трибьют привилегии жить в свободном мире, потому что, к счастью, нам это дано».

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4 комментария

  • Другой Александр написал(а):

    «С его участием группа записала альбом Touchdown, он появится в августе, и у него довольно странная обложка.»
    Похоже на мяч для игры в регби или в американский футбол, только с шипами, а тачдаун это название одного из приёмов игры.

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  • Vivaldi Death написал(а):

    Легко,бесполезно,немножко маршево и нисколько не тяжело.Живы-здоровы и спасибо.На этот раз похоже что маэстро сдулся в ноль.А обложка мне понравилась.

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  • Алексей написал(а):

    (ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви)
    Но как же душевно, хоть и немного наивно и даже уже чуток по старчески маразматичноhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gifhttp://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif
    А по поводу ухода Петера — после ухода Удо Accept — такое же убогое понятие, как и Sepultura, я имею ввиду на уровне ассоциаций, ну вы поняли)))
    Всё-таки, как читала некогда крутая, а ныне унылая группа Каста — «не забывай свои корни»… а Максимка добавлял — «кровавые корни» http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif
    Резюме — ждем альбомчики от деда Удо и Кавалеров!!!)))

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  • Дружище Христос написал(а):

    Алексей написал(а):
    (ничего нового, просто старый добрый ветеранский хэви)
    Но как же душевно, хоть и немного наивно и даже уже чуток по старчески маразматично
    А по поводу ухода Петера — после ухода Удо Accept — такое же убогое понятие, как и Sepultura, я имею ввиду на уровне ассоциаций, ну вы поняли)))
    Всё-таки, как читала некогда крутая, а ныне унылая группа Каста — «не забывай свои корни»… а Максимка добавлял — «кровавые корни»
    Резюме — ждем альбомчики от деда Удо и Кавалеров!!!)))
    У Accept есть отличные альбомы и без Удо.

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