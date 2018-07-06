«Когда закончится чемпионат по футболу, в России случится следующее большое событие… U.D.O.!!!»

Так рекламируется ноябрьский тур группы U.D.O. (первый за три года — ибо ветеран был занят зализыванием старых ран в рамках DIRKSCHNEIDER), который стартует в Воронеже и, через Москву, Кострому, Самару и прочие знаковые точки — приедет в Екатеринбург. Присутствует повод: 31 августа у U.D.O. выходит альбом Steelfactory, концертную промоцию которого группа начнет с любимой музыкантом России.

Согласно пресс-релизу, «U.D.O. возвращается в свою коронную форму, на которую ощутимое влияние оказали прошедшие концерты DIRKSCHNEIDER. Зажигательные в своей простоте и прямолинейности песни обретают гимновый характер — именно тот, что мы помним по прошлым делам коллектива».

Первый сингл полноформатника, «Rising High», был представлен армии фэнов еще в середине июня; сегодня же группа выложила бюджетный клип на эпичную тему «One Heart One Soul» (ну и как тут не вспомнить «модерн токинг»?) со старой доброй истиной, что все мы являемся частью Вселенной, будь то чернокожий рэпер, азиат с хитрым прищуром или беременная Наташа.