Udo Dirkschneider выпускает «самый свой личный» альбом «My Way». В него войдут только каверы

Udo Dirkschneider выбрал неудачное время для презентации первого сингла будущего альбома My Way: 25 февраля он представил заводную кавер-версию QUEEN «We Will Rock You», и… все, чего от него сейчас хотят в комментариях фб, — это озвучить позицию по текущей войне. Как всем известно, старик Удо — большой любитель России, эта любовь от тамошних фанатов горяча и взаимна, а на осень назначен очередной тур.

Тем не менее, к чести метал-ветерана, он не был замечен в похвальбах российской власти (во всяком случае, я такого не видела): страна — да, фан-клуб — всегда да, но не государство. И тем более нет оснований думать, будто он идиот, который станет голосовать за войну. Потому, отвлекшись от новостей, можно-таки послушать и посмотреть его версию «We Will Rock You», которую лично одобрил и похвалил Brian May.

Вообще, будущий диск немец называет своим самым личным: трибьют классике, на которой он рос и взрослел, и которая до сих пор помогает ему ощущать себя молодым. Треклист следующий:

1. Faith Healer (Alex Harvey)

2. Fire (Crazy World Of Arthur Brown)

3. Sympathy (Uriah Heep)

4. They Call It Nutbush (Tina Turner)

5. Man On The Silver Mountain (Rainbow)

6. Hell Raiser (The Sweet)

7. No Class (Motorhead)

8. Rock And Roll (Led Zeppelin)

9. The Stroke (Billy Squier)

10. Paint It Black (The Rolling Stones)

11. He’s A Woman, She’s A Man (The Scorpions)

12. T.N.T. (AC/DC)

13. Jealousy (Frankie Miller)

14. Hell Bent For Leather (Judas Priest)

15. We Will Rock You (Queen)

16. Kein Zurück (Wolfsheim)

17. My Way (Frank Sinatra)

