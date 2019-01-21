Make the move: Udo поехал в тур, несмотря на проблемы со здоровьем

Метал-старики сильны духом и не отчаиваются, даже если больно. И ходить почти не выходит. Группа U.D.O. опубликовала следующее заявление о зимне-весенних гастролях команды, стартовавших вчера в Мадриде.
«Дорогие поклонники U.D.O., мы с сожалением должны вам сказать, что у Удо с начала года случилась серьезная проблема со здоровьем. У него возникла боль в левом колене, из-за которой он не мог ходить. Однако, посетив разных врачей в России, на Ибице и в Германии, он теперь на пути к выздоровлению. Тем не менее, Удо все еще в инвалидном кресле и не в состоянии активно двигаться, так как это очень болезненно.
Вопреки рекомендациям докторов, он все-таки решил ехать в турне, не отменяя ни единой даты, так как терпеть не может подводить своих фанатов. Тем не менее, готовьтесь к тому, что музыкант не будет особенно двигаться на сцене. Нам очень жаль, но других вариантов нет — кроме как отменить целый тур.
Спасибо за понимание — и увидимся!»
Поменяйте, пожалуйста, заголовок!
Это неправда. Есть концертные фото 20 января 2019 из Мадрида. Удо сам выходит на сцену и отрабатывает весь концерт СТОЯ на ногах. А это почти два часа!
(Немножечко поменяла.) А где фоторепортаж? Я вчера видео искала, не нашла
Ну вообще турне только началось, трудно (да и зачем) будет отстоять 40 или сколько там концертов в таких условиях. Вообще, как-то волнительно: дядька он геройский, но не мальчик уже поди.
Фоторепортажи в качестве обычно бывают чуть позже. Вперёд обычно любительские фотки грузят в инстаграм и фейсбук. C концерта U.D.O. 20.01.2019 там уже есть. Маэстро Диркшнайдер везде поёт стоя. Как папример: facebook.com/carlos.llorentegarcia.9/posts/10216394199679123
Профессиональный фотограф попался на глаза пока один .Он опубликовал недавно только три снимка. Вот его instagram.com/mikel.masa.foto/ Видно, что Удо стоя поёт рядом с гитаристом Андреем Смирновым. Подтянутся ещё профи. В Испании три концерта, затем Британия. Должны быть репортажи.
Что ж, надеюсь, все будет хорошо
Здоровья Деду!
Ждем его у нас, последний альбом был очень хорош! \m/