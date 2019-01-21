Make the move: Udo поехал в тур, несмотря на проблемы со здоровьем

Метал-старики сильны духом и не отчаиваются, даже если больно. И ходить почти не выходит. Группа U.D.O. опубликовала следующее заявление о зимне-весенних гастролях команды, стартовавших вчера в Мадриде.

«Дорогие поклонники U.D.O., мы с сожалением должны вам сказать, что у Удо с начала года случилась серьезная проблема со здоровьем. У него возникла боль в левом колене, из-за которой он не мог ходить. Однако, посетив разных врачей в России, на Ибице и в Германии, он теперь на пути к выздоровлению. Тем не менее, Удо все еще в инвалидном кресле и не в состоянии активно двигаться, так как это очень болезненно.

Вопреки рекомендациям докторов, он все-таки решил ехать в турне, не отменяя ни единой даты, так как терпеть не может подводить своих фанатов. Тем не менее, готовьтесь к тому, что музыкант не будет особенно двигаться на сцене. Нам очень жаль, но других вариантов нет — кроме как отменить целый тур.

Спасибо за понимание — и увидимся!»