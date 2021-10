Udo выпускает «Game Over». И продолжит петь песни ACCEPT

Пандемия пандемией, а группа U.D.O. не изменяет привычной продуктивности — и 22 октября выпустит новый альбом под названием Game Over. Причем, судя по выложенным темам вроде «Metal Never Dies», крепкий старик не разучился писать ни концертные боевички, ни забористую лирику в стиле «ветер дует, дождик идет, а вот хэви-метал все равно не умрет». Причем я даже не утрирую, это цитата.

Rain is pouring

The wind is howling

The skies are dark and dim

Something’s got a hold on you

And drains you from within

Tangled up

In a world of sorrow

You lost believe

In a better tomorrow…

…

Shout it out

And play it loud

Cause this is what it’s all about

Heavy Metal — Heavy Metal never dies

Heavy Metal never dies!