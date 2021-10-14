UDO DIRKSCHNEIDER
14.10.2021

Udo выпускает «Game Over». И продолжит петь песни ACCEPT

Блог

Пандемия пандемией, а группа U.D.O. не изменяет привычной продуктивности — и 22 октября выпустит новый альбом под названием Game Over. Причем, судя по выложенным темам вроде «Metal Never Dies», крепкий старик не разучился писать ни концертные боевички, ни забористую лирику в стиле «ветер дует, дождик идет, а вот хэви-метал все равно не умрет». Причем я даже не утрирую, это цитата.

Rain is pouring
The wind is howling
The skies are dark and dim
Something’s got a hold on you
And drains you from within
Tangled up
In a world of sorrow
You lost believe
In a better tomorrow…

Shout it out
And play it loud
Cause this is what it’s all about
Heavy Metal — Heavy Metal never dies
Heavy Metal never dies!

И еще хорошая новость для тех, кто было повелся на замануху, мол, песни ACCEPT мы играем в последний раз. Так что можно смело брать билеты на концерты 2022 года.

«Знаю, что когда мы замутили DIRKSCHNEIDER — проект, который продолжался почти три года и откатал почти три сотни концертов, — я говорил, мол, все, хватит. «Сколько можно играть песни ACCEPT? Я больше не хочу». Но прошло время, и люди постоянно спрашивали: «Может, все-таки? Может, сыграете «Balls», «Metal Heart», «Princess» и «Fast As A Shark»? А я… знаете… ну, надо давать публике что она хочет. А люди прежде всего хотят старый классический стафф. Сначала одни какие-то песни, потом все больше и больше. И, конечно, я стараюсь делать сетлист максимально интересным, но в конечном итоге всегда кто-то останется недовольным: мол, как это вы не играете эту песню? А эту?» Так что имеем что имеем».

Оно и правда: чего ради вредничать?..

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