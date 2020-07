Как не надо снимать клипы в 21 веке: UDO «Neon Diamond»

Я уже немного писала о коллаборации UDO c оркестром немецких вооруженных сил Das Musikkorps der Bundeswehr. Альбом We Are One, над композициями которого работал как худрук оркестра, полковник Christoph Scheibling, так и экс-ACCEPT’овцы Peter Baltes и Stefan Kaufmann, появится в середине месяца. Пока выложены клипы на две его темы — титульный боевик «We Are One» и рОковую «Neon Diamond» (с гостевым участием певицы Manuela Markewitz ), рифф которой, как радостно сообщает группа, «напомнит вам ‘Metal Heart'». В том, что релиз получится хитовым, я теперь даже не сомневаюсь. Но есть одно но.

Почему-то среди хэви-металистов старой закалки не принято интересоваться достижениями видеоиндустрии, и в 21 веке эти ребята продолжают снимать клипы, словно пышущие кудрявые 80-е и не думали уходить. Иногда это чудовищное смехотворное говно, иногда — вызывающая недоумение безвкусица.

Ну и вот старичок-боровичок Удо, вместо того, чтоб позвать толкового клипмейкера и сделать осознанный видеоряд, показывает в течение шести минут звучания «Neon Diamond», как они с Мануэлой, стоя друг напротив друга в окружении примитивных спецэффектов, пыжатся и с напряженными лицами транслируют историю о летающих брюликах. Брюлики летают, появляются кадры с гламурной кисой, изучающей свой телефон. Удо хмурится, мужик с бабочкой самозабвенно саксофонирует, Мануэла трясет завивкой. Слушатели довольны. Именно слушатели — потому что смотреть тут, в общем-то, не на что.

Отсюда вопрос. Стоило ли привлекать целый оркестр, вкладываться в продакшн, прорабатывать звук, чтобы, готовясь к премьере, портить впечатление дешевыми бездарными клипами? «We Are One» в этом плане смотрится куда лучше. Не бог весть что, конечно, без изысков, но тематично и качественно. Вот посмотрите.

