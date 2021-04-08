Dirkschneider и олдыри: новый проект Udo с бывшими из ACCEPTБлог
Как вы помните, в прошлом году Удо замутил любопытный проект с немецким военным оркестром Das Musikkorps der Bundeswehr и экс-участниками ACCEPT, выпустив эпичный и мощный релиз We Are One. И на этом коллаборации с «бывшими» не закончились.
Уже к осени 2020 сформировалась новая (из все тех же, но без ансамбля): Peter Baltes, Stefan Kaufmann, сын Удо Sven и певица Manuela Markewitz, которую мы все помним по ужасно ламповому клипу «Neon Diamond», озаглавив себя DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, записали балладу «Where The Angels Fly» в знак благодарности медикам и сотрудникам других служб, оказавшихся на передовой борьбы с ковидом. И не то чтобы эта песня кому-то из вышеупомянутых помогла — однако успехом своим у слушателей, как минимум, заложила фундамент будущей гастролирующей компании Диркшнайдера.
В ближайшее время нам объявят детали обширных планов, а пока, кто не видел, смотрим видеоклип — и поздравляем нестареющего Удо: 6 апреля ему исполнилось 69 лет. Прекрасный возраст, чтобы мутить проекты!
…Where the angels fly
Flying high
Where the angels fly
At the end of a rainbow — risin’ up high…
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 77
Читайте также:
- Как не надо снимать клипы в 21 веке: UDO «Neon Diamond»
- U.D.O. собрал бывших ACCEPT’овцев и немецкий военный оркестр
- Make the move: Udo поехал в тур, несмотря на проблемы со здоровьем
- Из U.D.O. уволился бас-гитарист Fitty Wienhold
- «Когда закончится чемпионат по футболу, в России случится следующее большое событие… U.D.O.!!!»
- Фото: CHERMEN, DIRKSCHNEIDER в Минске
- Концерт DIRKSCHNEIDER в Минске. Последняя битва за ACCEPT
- Udo Dirkschneider едет в Минск с последним ACCEPT’овским туром. «Я вообще не ожидал, что эти гастроли окажутся настолько успешными»
- 10 малоизвестных* фактов о группе ACCEPT
- Фото: U.D.O. в Минске
Обновления
-
Dirkschneider и олдыри: новый проект Udo с бывшими из ACCEPT
-
Китайский метал-мерч: «Мужская футболка для младенцев с уничтожением детей» и другие новинки сезона!
-
Мнение. Nick Barker: «В сегодняшнем дэз-метале нет ни души, ни художественной ценности»
-
«Пандемический оркестр» из 160 человек сыграл классику IRON MAIDEN
-
Как рэпер подставил Nike, выпустив кроссовки «666» с человеческой кровью
-
Челябинский финский эстонский KAUAN: альбом «Ice Fleet» и замерзшие корабли
-
EX DEO: «На фоне нового альбома «контроверсивные» смотри-какой-я-у-мамы-сатанист группы будут звучать как диснейленд-метал»
-
Lars ‘Lazare’ Nedland (SOLEFALD, BORKNAGAR): «Десять поп-песен, которые будут близки блэкарям»
-
Внезапное возвращение: австралийский блэк-метал культ NAZXUL снова в деле
-
KHANDRA, SHEAMATA, DYMNA LOTVA с Ножом: три метал-новинки из Беларуси
Добавить комментарий