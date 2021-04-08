DC dirkschneider the old gang feat former accept bandmates
08.04.2021

Dirkschneider и олдыри: новый проект Udo с бывшими из ACCEPT

Блог

Как вы помните, в прошлом году Удо замутил любопытный проект с немецким военным оркестром Das Musikkorps der Bundeswehr и экс-участниками ACCEPT, выпустив эпичный и мощный релиз We Are One. И на этом коллаборации с «бывшими» не закончились.

Уже к осени 2020 сформировалась новая (из все тех же, но без ансамбля): Peter Baltes, Stefan Kaufmann, сын Удо Sven и певица Manuela Markewitz, которую мы все помним по ужасно ламповому клипу «Neon Diamond», озаглавив себя DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG, записали балладу «Where The Angels Fly» в знак благодарности медикам и сотрудникам других служб, оказавшихся на передовой борьбы с ковидом. И не то чтобы эта песня кому-то из вышеупомянутых помогла — однако успехом своим у слушателей, как минимум, заложила фундамент будущей гастролирующей компании Диркшнайдера.

В ближайшее время нам объявят детали обширных планов, а пока, кто не видел, смотрим видеоклип — и поздравляем нестареющего Удо: 6 апреля ему исполнилось 69 лет. Прекрасный возраст, чтобы мутить проекты!

…Where the angels fly
Flying high
Where the angels fly
At the end of a rainbow — risin’ up high…

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