Сгорел на работе. Басист U.D.O. чуть не умер во время турне

Сгорел на работе. Басист U.D.O. чуть не умер во время турнеБлог
Бас-гитарист U.D.O., крутой словенский парень Tilen Hudrap, игравший в таких группах, как PESTILENCE и VICIOUS RUMOURS, а с 2020 исполняющий гораздо менее хитроумную работу у Диркшнайдера, едва не умер в текущем туре команды.
«Дорогие фанаты, — написали U.D.O., — как вы, возможно, слышали, прошлым вечером наш басист и бесценный член музыкальной семьи, Tilen Hudrap попал в больницу после того, как практически вырубился на сцене. Это человек, который ради того, чтобы отыграть концерт, пройдет по горящим углям босиком; он готов на все и всегда, однако тело не выдержало стресса последних месяцев. В настоящий момент он находится в опытных руках докторов Мюнхена, которые продолжают проводить анализы, чтобы понять, как быстрее вернуть здоровье. Однако очевидно, что пока лучший целитель — это отдых.
U.D.O. продолжат гастролировать без Tilen, пока он не поправится. Два ближайших концерта пройдут без бас-гитариста, а далее Peter Baltes выступит временной заменой».
Сам музыкант из больнички опубликовал следующее.
«Самая сложная вещь, которую когда-либо приходилось озвучивать публично… Вчера мое тело сдалось на сцене.
За двадцать лет профессиональной карьеры я не отменил ни единого шоу, ни разу не пропустил тур или концерт. Я играл со сломанным пальцем; играл при температуре 40, еле держась на ногах; играл после того, как не спал 52 часа. Не важно.
И когда стартовал этот мировой тур длиною в три месяца, я даже не думал последовать совету докторов и семьи: остаться дома ввиду состояния физического выгорания. Я об этом даже никому не говорил — ибо гордо считал себя этаким сценическим воином, способным преодолеть любые, даже самые безумные ситуации. Короче, решил, что превозмогу. Всего-то три месяца!
Не превозмог.
Вчера на двух последних песнях все стало плохо.
Дыхательный алкалоз, легочная гипервентиляция, неконтролируемый тремор, а также внезапный отказ жизненных систем. Неотложка. Меня буквально спасли. И конечно, сказали, что выходить на сцену изначально было нельзя. Все оказалось очень серьезно — и это состояние вызвал долгий период времени без полноценного сна, стрессы, эмоциональное напряжение и последствия ковида. Да и вообще десятилетия на музыкальной сцене начали брать свое, сказываться на физическом состоянии.
Я, тем не менее, остаюсь в группе. На настоящий (неопределенный) момент случится временная замена, пока я не буду вновь готов отдаваться на 200 процентов. Вы меня знаете!»
Во всем этом поражает одно. Не знаю, сколько лет Тилену — однако выглядит, будто до сорока. И рядом есть сумасшедший старик Удо, которому семьдесят, и который до сих пор способен выступать каждый день три месяца кряду (просто посмотрите на эти даты; что там про выгорание?). А еще вернулся из непродолжительного небытия Baltes, которому 64. И они дор сих пор свежей всех живых! Стальные человеки, воистину.
А Тилену, конечно, здоровья. И сил. И чтоб как Удо.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 295
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