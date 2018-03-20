SUFFOCATION сиротеет. Frank Mullen уходит из музыки

Ну что ж, осталось не много времени, как SUFFOCATION осиротеют до одного оригинального участника в своем составе, и Terrance Hobbs на правах последнего главного будет искать нового вокалиста. Frank Mullen, ранее избегавший только больших концертных забегов, похоже, уходит из музыки на вообще — и его жирный вокал останется лишь в колонках поклонников группы, уже не первый год обсуждающих тему, мол, «саффо» уже не те.

«Думаю, Фрэнк планирует завершить карьеру, — сказал Терренс, — но прежде, чем поставить точку, он хотел бы замутить финальный тур. Это непростая задача: мир большой, и он не может тупо взять три месяца и облететь/объехать Австралию, Европу, Америку, заглянуть в Японию и многие другие страны. Поэтому менеджмент сейчас старательно выстраивает оптимальную схему — куда можно попасть при минимальной затрате времени. Хотя, конечно, мне грустно думать об этом: мы все любим Фрэнка, это один из моих лучших друзей, он всегда был неотъемлемой частью SUFFOCATION, поскольку мы создавали эту группу вместе, и после тридцати прошедших лет… ну, блин. Это совсем не та ситуация, когда ты взял человека, он отыграл концерт, не сгодился, и пошел теперь вон. Тут иначе. Фрэнк был в группе тридцать лет. Также он мой деловой партнер — и это нормальные, взрослые отношения.

Что касается его планов… что ж, время идет, у него становится больше обязанностей. Он отличается от нас, занимающихся музыкой на постоянной основе. Мы — музыканты на сто процентов, можем себе позволить сорваться в любой момент, взять свои гитары, барабаны и куда-то свинтить. Фрэнк живет другой жизнью — и да, он выкладывается на концертах по полной, чтобы потом прийти домой и страдать от чудовищной головной боли и иных «спецэффектов». Для него обязанности вокалиста активно гастролирующей дэз-метал команды стали слишком трудны».