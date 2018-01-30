Бывший гитарист SUFFOCATION Guy Marchais болен раком. Нужна помощь!

Есть расхожая фраза, мол, беда не приходит одна — и… одной семье не повезло дважды. Две недели назад экс-гитаристу INTERNAL BLEEDING, PYREXIA и SUFFOCATION был поставлен диагноз: лимфома Ходжкина, а буквально за 80 дней до этого аналогичное заболевание было диагностировано у его племянницы. Для ближайшего круга это, конечно, станет грандиозной психологически-финансовой ношей. И счета за терапию, даже с учетом медстраховки, сложатся в многие тысячи.

В помощь Гаю был запущен благотворительный проект (конечная цель — $100 000), и если вдруг вам также захочется поучаствовать, проходите по ссылке сюда. Бывший коллега по «саффо» Terrance Hobbs написал в комментарии к своему пожертвованию: «Я знаю, до финальной цели еще далеко — но в любом случае было б неправильно не помочь в таком деле. Люблю тебя и желаю быстрого восстановления»… О стадии болезни пока неизвестно — но, в общем, если дело не сильно запущено, то при комплексном лечении прогноз довольно благоприятный.

P.S. Guy Marchais играл в SUFFOCATION 16 лет, до добровольной отставки в 2016-м, которую он объяснил усталостью от туровой жизни и желанием проводить больше времени со своей семьей.