360-градусная премьера от SUFFOCATION: темное свечение и новая песня «Your Last Breaths»

Работа над восьмым лонгплеем SUFFOCATION, продолжавшаяся четыре года, окончена: альбом под названием …Of The Dark Light выйдет на Nuclear Blast в начале июня. А что именно показывают шкаломеры брутальности, можно прочекать прямо сегодня: американцы представили видео на тему «Your Last Breaths», снятое в модном 360-градусном формате.

К слову, в прошлом году, аккурат в разгар записи, состав группы подвергся очередным изменениям: драм-позицию в группе занял Eric Morotti (KILLITOROUS, BLIND WITNESS), а гитарную — Charlie Errigo (THE MERCILESS CONCEPT, EX-PYREXIA). Однако едва ли это оказало большое влияние на конечный результат: как говорят ветераны, инновациям в музыке «саффо» особо не место. Чай, это вам не какой-нибудь SUICIDE SILENCE.

«Мы предпочитаем держаться проверенных путей, — говорит Derek Boyer. — Да, конечно, бывает, сымпровизируешь, покрутишь что-то так или этак, — но увлекаться не следует, потому что, зайдя слишком далеко, ты рискуешь потерять аудиторию, ради которой работал так долго. В альбомах SUFFOCATION процент новизны и экспериментов не превышает отметку в пять… ну, может, десять из ста. Больше просто не стоит. Мы же не можем взять и запилить какие-нибудь чистые вокалы, все вот это такое?.. Иначе люди просто охренеют, не поймут. Фанаты с тридцатилетним стажем скажут: ну нахер такую радость!.. Так что, в общем, я считаю, основную формулу менять нам не стоит. И лишь чуть-чуть вносить разнообразие от альбома к альбому».