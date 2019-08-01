Свадьба мечты? Как Frank Mullen (SUFFOCATON) спел на собственном торжестве

Мы уже знаем, что брутальный войс «саффо» покинул сцену, но есть и хорошие новости. Он еще не разучился рычать и как следует развлекаться. В подтверждение тому — видео со свадьбы музыканта, на которой он торжественно исполняет «Entrails Of You». В честь невесты, конечно.

«Мой брат снял видео торжественной церемонии и моей версии любовного послания», — написал Фрэнк в соцсети.

Невесту музыканта зовут Natalie Henriquez, вместе они уже много лет, и вот как выглядят фото тру-брутал свадьбы.

Свою версию поздравления также исполнил Kevin Muller из THE MERCILESS CONCEPT (служивший концертным фронтменом SUFFOCATON с 2016 по 2019). Ну и, как говорится, совет, дэз-митол да любовь.