Стрим альбома LAKE OT TEARS «Ominous»Блог
Наконец-то, наконец появился стрим Ominous, и… это прекрасно! Хитрый Бреннар, выставив в качестве первого сингла и открывашки нехарактерную «At The Destination», очевидно, нарочно ввел публику в заблуждение. Бояться, на самом деле, не стоило: альбом вышел очень «лэйковским», эмоциональным, глубоким, глубинным, со всеми необходимыми душевными составляющими.
Он разный. Поступательный. Междужанровый (но цельный ровно настолько, чтобы не разбирать звук по кусочкам, раскладывая по стилистическим полкам). Завораживающий и сжимающий по мере звучания, как спираль, — так что к финалу становится трудно дышать и хочется разреветься. А потом — переслушать по новой. Душевный, мрачный, в глуме и отрешенных апокалипсических видениях — когда понимаешь, что дело хреново, но не хочется, к примеру, паниковать или метаться. Просто закуриваешь сумрачно сигаретку, отмахиваясь от радиоактивного пепла, — и усмехаешься умудренно в пустой шлем Cosmic Sailor’a.
Браво, парни. Достойное возвращение.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 27
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Стрим альбома LAKE OT TEARS «Ominous»
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