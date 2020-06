LAKE OF TEARS записывают новую музыку

LAKE OF TEARS, не скрываю, всегда были для меня особенной группой — и альбомы по Black Brick Road включительно до сих пор всплывают в ностальгическом плейлисте. После Illwill 2011-го все в группе пошло наперекосяк, стали один за другим уходить музыканты, пока Daniel Brennare не остался в составе один — с загадочными мрачными стихами на странице фб. Да и Illwill, в общем-то, был слишком сумбурным и неоднородным, чтобы скучать по LOT данного образца.

В течение последних лет Бреннар экспериментировал с оркестровочками, что-то где-то лениво синтезировал — и, конечно, не переставал постить элегичные строки наподобие «For years I waited for my friends. Today that waiting came to an end. Tomorrow the waiting starts again».

Однако в 2020-м колесики, похоже, зашуршали снова, к бородатому Дэниелу присоединился барабанщик Christian Silver, принимавший участие в короткоживущем CEMETARY 1213 и игравший когда-то концерты в составе SUNDOWN. В настоящий момент дуэт в студии (мини-видео см. тут), и Бреннар обещает «тьму и пыль: историю, рассказанную пожилыми мужчинами в очках». «Конец близок, и вот вам доказательство», — в очередной раз драматизирует он и, надеюсь, не делает Illwill номер два.

