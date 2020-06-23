23.06.2020

LAKE OF TEARS записывают новую музыку

Блог

LAKE OF TEARS, не скрываю, всегда были для меня особенной группой — и альбомы по Black Brick Road включительно до сих пор всплывают в ностальгическом плейлисте. После Illwill 2011-го все в группе пошло наперекосяк, стали один за другим уходить музыканты, пока Daniel Brennare не остался в составе один — с загадочными мрачными стихами на странице фб. Да и Illwill, в общем-то, был слишком сумбурным и неоднородным, чтобы скучать по LOT данного образца.

В течение последних лет Бреннар экспериментировал с оркестровочками, что-то где-то лениво синтезировал — и, конечно, не переставал постить элегичные строки наподобие «For years I waited for my friends. Today that waiting came to an end. Tomorrow the waiting starts again».

Однако в 2020-м колесики, похоже, зашуршали снова, к бородатому Дэниелу присоединился барабанщик Christian Silver, принимавший участие в короткоживущем CEMETARY 1213 и игравший когда-то концерты в составе SUNDOWN. В настоящий момент дуэт в студии (мини-видео см. тут), и Бреннар обещает «тьму и пыль: историю, рассказанную пожилыми мужчинами в очках». «Конец близок, и вот вам доказательство», — в очередной раз драматизирует он и, надеюсь, не делает Illwill номер два.

Количество просмотров: 346

Читайте также:

8 комментариев

  • Спадар Антось написал(а):

    Цікава. А ў мяне вось «Illwill» сярод новых альбомаў LOT — улюбёным. Не адмовіўся б ад працягу. Ягоны эклектызм падаецца вельмі дарэчным, а сам дыск — пазнавальна лэйкаўціраўскім. «Black Brick Road» неяк захутка прыеўся, рэдка яго пераслухваю.

    Дэніэля спачатку не пазнаўшы. «Што за дзядзькі? Хіба фоткі пераблыталі?» — падумаў. З Лэйфам Эдлінгам тое самае было, як ён бараду адгадаваў)

    >>>
  • BiOMeX написал(а):

    Он швед. Посему не Дэниел, а Даниэль. ;)

    >>>
  • Зануда написал(а):

    Да, зарос капитально! А я у них как-то кроме forever autumn особо не люблю ничего. Тот был цельный, с атмосферой.

    >>>
  • DimaCar написал(а):

    Грибочки.. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif

    >>>
  • Loretta написал(а):

    Illwill хороший, хочу новый альбом http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif

    >>>
  • Спадар Антось написал(а):

    BiOMeX написал(а):
    Он швед. Посему не Дэниел, а Даниэль. ;)
    Слушна. Але я зь ім калісь інтэрвію рабіў і ад пачатку спытаўся, як да яго зьвяртацца. Ён прамовіў імя па-швэцку (і там неяк нават не Даніэль, а Доніэль — не валодаю мовай), а потым сказаў: «Як ты ня швэд, то сьмела выкарыстоўвай ангельскі варыянт». То вось — прытрымліваюся ягонага запавету ;)

    >>>
  • Тварь написал(а):

    Вот по Неонай включительно я их очень любил.
    Блэк брик — уже меньше. Ну и как-то дальше медленно закончилась неплохая группа

    >>>
  • DawnRazor_ написал(а):

    я тоже жду новостей и да — уже подзадалбьівает искать смьісльі в постах Даниеля. На чем он сейчас сидит-то?

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *