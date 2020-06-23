LAKE OF TEARS записывают новую музыку

LAKE OF TEARS записывают новую музыкуБлог
LAKE OF TEARS, не скрываю, всегда были для меня особенной группой — и альбомы по Black Brick Road включительно до сих пор всплывают в ностальгическом плейлисте. После Illwill 2011-го все в группе пошло наперекосяк, стали один за другим уходить музыканты, пока Daniel Brennare не остался в составе один — с загадочными мрачными стихами на странице фб. Да и Illwill, в общем-то, был слишком сумбурным и неоднородным, чтобы скучать по LOT данного образца.
В течение последних лет Бреннар экспериментировал с оркестровочками, что-то где-то лениво синтезировал — и, конечно, не переставал постить элегичные строки наподобие «For years I waited for my friends. Today that waiting came to an end. Tomorrow the waiting starts again».
Однако в 2020-м колесики, похоже, зашуршали снова, к бородатому Дэниелу присоединился барабанщик Christian Silver, принимавший участие в короткоживущем CEMETARY 1213 и игравший когда-то концерты в составе SUNDOWN. В настоящий момент дуэт в студии (мини-видео см. тут), и Бреннар обещает «тьму и пыль: историю, рассказанную пожилыми мужчинами в очках». «Конец близок, и вот вам доказательство», — в очередной раз драматизирует он и, надеюсь, не делает Illwill номер два.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 346
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8 комментариев
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Цікава. А ў мяне вось «Illwill» сярод новых альбомаў LOT — улюбёным. Не адмовіўся б ад працягу. Ягоны эклектызм падаецца вельмі дарэчным, а сам дыск — пазнавальна лэйкаўціраўскім. «Black Brick Road» неяк захутка прыеўся, рэдка яго пераслухваю.
Дэніэля спачатку не пазнаўшы. «Што за дзядзькі? Хіба фоткі пераблыталі?» — падумаў. З Лэйфам Эдлінгам тое самае было, як ён бараду адгадаваў)
Он швед. Посему не Дэниел, а Даниэль. ;)
Да, зарос капитально! А я у них как-то кроме forever autumn особо не люблю ничего. Тот был цельный, с атмосферой.
Грибочки..
Illwill хороший, хочу новый альбом
BiOMeX написал(а):
Он швед. Посему не Дэниел, а Даниэль. ;)
Слушна. Але я зь ім калісь інтэрвію рабіў і ад пачатку спытаўся, як да яго зьвяртацца. Ён прамовіў імя па-швэцку (і там неяк нават не Даніэль, а Доніэль — не валодаю мовай), а потым сказаў: «Як ты ня швэд, то сьмела выкарыстоўвай ангельскі варыянт». То вось — прытрымліваюся ягонага запавету ;)
Вот по Неонай включительно я их очень любил.
Блэк брик — уже меньше. Ну и как-то дальше медленно закончилась неплохая группа
я тоже жду новостей и да — уже подзадалбьівает искать смьісльі в постах Даниеля. На чем он сейчас сидит-то?