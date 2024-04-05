Daniel Brennare
05.04.2024

Скучаете по LAKE OF TEARS? Вот вам немножко нового

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Как своеобразный отросток LAKE OF TEARS (то есть одновременно да, так как, например, эта композиция будет выпущена бонусом в коллекционном бокс-сете Forever Autumn — но и нет, ибо Daniel Brennare позиционирует работу как сольную), на днях была презентована инструментальная оркестровая тема «The Secrets Of The Rain (Movement I)».

Хотя по звуку это, конечно, совсем другое — и настроение, и почерк маэстро, и размокшие под таинственным блеклым дождем парковые дорожки, расплывчатые мокрые окна в аляповатой акварели разноцветных пятен, — все это здесь присутствует, и душу если не успокоит, то хотя бы немного порадует, словно внезапная беседа с коллегой или другом из некой прошедшей жизни.

Как полунамеками сообщил сам Daniel, это только начало его нового пути; вскоре последует композиция номер два (Movement II), а на будущее что-то еще.

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