Скучаете по LAKE OF TEARS? Вот вам немножко нового

Скучаете по LAKE OF TEARS? Вот вам немножко новогоНовинки и новости
Как своеобразный отросток LAKE OF TEARS (то есть одновременно да, так как, например, эта композиция будет выпущена бонусом в коллекционном бокс-сете Forever Autumn — но и нет, ибо Daniel Brennare позиционирует работу как сольную), на днях была презентована инструментальная оркестровая тема «The Secrets Of The Rain (Movement I)».
Хотя по звуку это, конечно, совсем другое — и настроение, и почерк маэстро, и размокшие под таинственным блеклым дождем парковые дорожки, расплывчатые мокрые окна в аляповатой акварели разноцветных пятен, — все это здесь присутствует, и душу если не успокоит, то хотя бы немного порадует, словно внезапная беседа с коллегой или другом из некой прошедшей жизни.
Как полунамеками сообщил сам Daniel, это только начало его нового пути; вскоре последует композиция номер два (Movement II), а на будущее что-то еще.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 98
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Комментарии
Eum:
Согласен с теми, кто полюбил лимбоников за первые три альбома. Вот там настоящая мистика, которой не было у других банд, даже драм-машина ее не портила. Тут все посре�…
Metaller555:
Позабавило, что в Украине хуета по имени Jinjer самая популярная :))) И это при наличие 1914, NM, Hell:On , Fleshgore……
Дед Аким:
В музыке происходит вырождение, пропадает мелодизм, появляются новые группы, но они одинаковые, как грибы после дождя, тяжестью и быстротой никого не увидишь, пропа…
Витя:
Черноярец написал(а):
В общем, этот клип — очередное подтверждение того, что Блэк-метал есть дело молодых.
Лекарство против морщин?…
Черноярец:
Sonder77 написал(а):
griwski написал(а):
Какой то совсем уже Epmeror’94, только с модным современным дисторшоном. Как раз вчера переслушивал первые три альбома LA, великая �…
Juris:
Sonder77:
griwski написал(а):
Какой то совсем уже Epmeror’94, только с модным современным дисторшоном. Как раз вчера переслушивал первые три альбома LA, великая атмосферная музы…
Писюн с глазами:
Алексей написал(а):
Писюн с глазами написал(а):
Опять попал в эту ловушку. Читаешь дифирамбы, неважно, от Анастасии ли, или от самих музыкантов — аж слюни текут.…
Vitinari:
россия-чума 21 века написал(а):
Сдаётся мне,КАЛо-пес из лишнехромосомных будет.
Желудь будешь?…
Дружище Христос:
shakalite написал(а):
C6opka шаблонного кала для ютуба.
Это тут-то шаблонное?) Дай угадаю, ты наверное, уважаешь только охуенно не шаблонный трю блецьк или брутл …
Алексей:
Писюн с глазами написал(а):
Опять попал в эту ловушку. Читаешь дифирамбы, неважно, от Анастасии ли, или от самих музыкантов — аж слюни текут. Начинаешь слушать �…
griwski:
Какой то совсем уже Epmeror’94, только с модным современным дисторшоном. Как раз вчера переслушивал первые три альбома LA, великая атмосферная музыка была. Вдохновленная…
shakalite:
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