11.12.2020

Новая песня LAKE OF TEARS «At The Destination». Что это было?

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Шевеления внутри LAKE OF TEARS начались этим летом — в конце концов, раз в десятилетие действительно можно что-то родить. Альбом под названием Ominous появится на AFM Records 19 февраля; сегодня же шведы показали лирик-видео под названием «At The Destination» и… понятней не сделали. Это вообще точно LAKE OF TEARS???

Лейтмотивом интенсивно-драйвовой, напичканной электроникой темы звучит «I need a new direction»; голос Бреннара безжизнен и практически неузнаваем; в целом, на середине кажется, будто из монитора выползает Тэгтгрен в своем космическом комбинезоне, с вечными синяками под глазами, кричит — «да, детка, направление верно» и недоуменно озирается, услышав среди лязгающего расколбаса какие-то скрЫпочки.

Впрочем, Daniel всегда был хорош в обескураживающих приемах; более того, представляя «At The Destination», он сразу сказал, что выкладывает только часть паззла. Нас ждет альбом-головоломка, в котором все, в том числе и мрачный артворк, имеет значение. Так что трип только лишь начинается. К звездам ли? Пока сказать трудно.

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1 comment

  • DimaCar написал(а):

    Эта песня ни о чем.. хоть полным барахлом ее и не назовёшь, но паззл сложился — и уже не имеет никакого значения, что там окажется на альбоме..http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif

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