Старый, но небесполезный! ALICE COOPER выпускает альбом «Paranormal»

Как-то так получилось, что в последние дни мои динамики оккупировали дэзеры (BROKEN HOPE, DECAPITATED, SFU, BENEATH и, конечно, никогда-не-подводящий DYING FETUS), и вот на фоне всего этого массированно-грохочущего великолепия наткнулась на новость, мол, ALICE COOPER выпускает новый альбом, первый со времен Welcome 2 My Nightmare (2011), который, как сейчас помню, выдался разноплановым, не бесспорным, но любопытным и креативным. Так вот, на свое 69-летие старина Элис решил обновить дискографию 27-м альбомом группы ALICE COOPER — и прослушав в перерывах между зубодробительными дэз-метал историями две его песни, могу предсказать: в конце месяца должно снова быть интересно!

Официальный релиз Paranormal назначен на 28 июля, и, помимо десяти программных песен, в его треклист вошли две новые темы, записанные оригинальным составом группы ALICE COOPER (тот, который еще из 70-х), а также шесть хитов разных лет («No More Mr. Nice Guy», «Feed My Frankenstein», «School’s Out» — вот это все) в live-варианте 2016-го. «Паранормальное в моем понимании, — говорит Элис, — это нечто, идущее по ту сторону от обычного, что-то, не включенное в общепринятый список. Можете считать название нового альбома эпитетом к моей музыкальной карьере. Я всегда так поступал: смотрел, что все делают в обычном режиме, — и делал шаг в сторону. Ибо именно это привлекает внимание. Люди послушают музыку, сходят на концерт — и, делясь впечатлением, скажут: «Это так странно… Это в стиле Элиса»…

Ну а вот, собственно, две песни, уже презентованные в Сети. Оцените, в какой форме этот бессмертный хоррор-рок-дед.