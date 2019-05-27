Элиса Купера забросали резиновыми курами

Причем по его личной просьбе. Понятно, в наше веганское время нельзя так просто пнуть со сцены живую курицу, как то сделал Alice Cooper 50 лет назад, немедленно — и навсегда — обретя дурную славу мучителя животных (некоторые газеты, увлекшись деталями, придумали даже, что несчастную птицу: а) разодрали зрители в первых рядах, причем это были сплошь инвалиды-колясочники; в) артист в блестящем костюме сам отрыз ей голову и выпил кровь, презрев сальмонеллу). Так что на этот раз 71-летний музыкант, выступая на фесте BottleRock Napa Valley, предложил фанатам установить новый мировой рекорд по количеству одновременно летящих на сцену резиновых куриц.

alice-acooper-rubber-chicken-BottleRock Napa ValleyСтарый рекорд, зарегистрированный в Книге рекордов Гиннесса, составляет 1013 летящих резиновых куриц. И Элис, решивший отметить юбилей своего скандального выхода, решил превозмочь эту цифру. Причем для этого даже присутствовал приглашенный представитель Книги рекордов. И куры полетели достаточно высоко.

Но.

Представитель Гиннесса, к сожалению, не смог подтвердить, что все они были брошены одновременно, так что нестареющий рокер не попал в его списки. Однако Элис обещал не расстраиваться. И принести в 2020 году 1014 резиновых куриц. А может, и больше.

Чтобы вы, кстати, не думали, что все это бред, задержавшийся с первого апреля, вот доказательства.

, рубрика(и): Блог

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