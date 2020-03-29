Alice Cooper: «Дома я себя чувствую менее уязвимым»

Умер оригинальный гитарист RIOT, 66-летний грек Lou «L.A.» Kouvaris — неделю назад у него начали проявляться симптомы Covid-19, и вот сегодня музыканта не стало. Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll все еще находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ (будем надеяться, таки выкарабкается!), а вот Chuck Billy уже приходит в норму. Скорей бы закончилось все это вирусное дерьмо, господа!

alice-cooper-announces-new-us-tour-dates-in-julyС другой стороны, вынужденные посиделки дома — это не всегда так уж плохо. Вот, скажем, Alice Cooper наслаждается жизнью. «Для меня с женой Шерил два месяца лишних каникул — круто. Мы находимся дома, рядом есть поле для гольфа, и это прекрасно. А еще есть Netflix и Hulu. И никаких проблем с тем, чтобы достать еду.

Я из тех людей, для кого стакан наполовину полон. С одной стороны да, происходящее кошмарно. С другой — все наконец собираются вместе, члены семьи вынуждены проводить друг с другом больше времени и имеет возможность заново познакомиться.

Дома я себя чувствую менее уязвимым. Останавливаясь в отелях, никогда не знаешь, кто был в номере до тебя, что трогал. Когда я выступал в Европе, то дезинфицировал руки постоянно, целыми днями. Стоит только дотронуться до чего-то — и тут же думаешь: «Хммм, а откуда мне знать, что это не заражено?»

За себя самого я не боюсь. Но дело не только во мне. Откуда я знаю, какие проблемы со здоровьем может иметь, допустим, сосед?

Пока продолжается вся эта история, выполняйте указания медиков. Всем нужно прислушаться, слушаться — так меньше вероятность, что заболеют другие. И чем быстрей вы это поймете, тем быстрей все закончится. Еще месяц или около того, и все снова смогут выйти на улицу и загорать».

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Комментарии

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  1. sopor666 29.03.2020 в 10:59

    Я у синявокай. Мы тут бля, как бы в отказе. Минск, весь на шашлыках. Ха!… может последних.

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  2. zzz 29.03.2020 в 13:32

    sopor666 написал(а):
    Я у синявокай. Мы тут бля, как бы в отказе. Минск, весь на шашлыках. Ха!… может последних.
    Не, шашлыки вечны!

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  3. Виктор 29.03.2020 в 14:24

    интересно как там группа Магнум поживает )

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  4. Loretta 29.03.2020 в 17:15

    Виктор написал(а):
    интересно как там группа Магнум поживает )
    Уверена, все в порядке, они ж никуда не поехали))

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  5. Ветошь 29.03.2020 в 19:48

    Некоторые и рады бы сидеть дома, но кто ж даст. Уволят.

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