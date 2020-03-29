Alice Cooper: «Дома я себя чувствую менее уязвимым»

Умер оригинальный гитарист RIOT, 66-летний грек Lou «L.A.» Kouvaris — неделю назад у него начали проявляться симптомы Covid-19, и вот сегодня музыканта не стало. Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll все еще находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ (будем надеяться, таки выкарабкается!), а вот Chuck Billy уже приходит в норму. Скорей бы закончилось все это вирусное дерьмо, господа!

С другой стороны, вынужденные посиделки дома — это не всегда так уж плохо. Вот, скажем, Alice Cooper наслаждается жизнью. «Для меня с женой Шерил два месяца лишних каникул — круто. Мы находимся дома, рядом есть поле для гольфа, и это прекрасно. А еще есть Netflix и Hulu. И никаких проблем с тем, чтобы достать еду.

Я из тех людей, для кого стакан наполовину полон. С одной стороны да, происходящее кошмарно. С другой — все наконец собираются вместе, члены семьи вынуждены проводить друг с другом больше времени и имеет возможность заново познакомиться.

Дома я себя чувствую менее уязвимым. Останавливаясь в отелях, никогда не знаешь, кто был в номере до тебя, что трогал. Когда я выступал в Европе, то дезинфицировал руки постоянно, целыми днями. Стоит только дотронуться до чего-то — и тут же думаешь: «Хммм, а откуда мне знать, что это не заражено?»

За себя самого я не боюсь. Но дело не только во мне. Откуда я знаю, какие проблемы со здоровьем может иметь, допустим, сосед?

Пока продолжается вся эта история, выполняйте указания медиков. Всем нужно прислушаться, слушаться — так меньше вероятность, что заболеют другие. И чем быстрей вы это поймете, тем быстрей все закончится. Еще месяц или около того, и все снова смогут выйти на улицу и загорать».

Соблюдаете ли вы карантинный режим? Да, приходится по требованию властей

Да, по собственной воле

Нет, нарушаю все предписания, пофиг

Соблюдаю основные меры предосторожности

Какой такой карантин? Я мизантроп, я всегда так живу! результаты