Alice Cooper: «Дома я себя чувствую менее уязвимым»

Умер оригинальный гитарист RIOT, 66-летний грек Lou «L.A.» Kouvaris — неделю назад у него начали проявляться симптомы Covid-19, и вот сегодня музыканта не стало. Барабанщик DEATH ANGEL Will Carroll все еще находится в тяжелом состоянии, на аппарате ИВЛ (будем надеяться, таки выкарабкается!), а вот Chuck Billy уже приходит в норму. Скорей бы закончилось все это вирусное дерьмо, господа!
С другой стороны, вынужденные посиделки дома — это не всегда так уж плохо. Вот, скажем, Alice Cooper наслаждается жизнью. «Для меня с женой Шерил два месяца лишних каникул — круто. Мы находимся дома, рядом есть поле для гольфа, и это прекрасно. А еще есть Netflix и Hulu. И никаких проблем с тем, чтобы достать еду.
Я из тех людей, для кого стакан наполовину полон. С одной стороны да, происходящее кошмарно. С другой — все наконец собираются вместе, члены семьи вынуждены проводить друг с другом больше времени и имеет возможность заново познакомиться.
Дома я себя чувствую менее уязвимым. Останавливаясь в отелях, никогда не знаешь, кто был в номере до тебя, что трогал. Когда я выступал в Европе, то дезинфицировал руки постоянно, целыми днями. Стоит только дотронуться до чего-то — и тут же думаешь: «Хммм, а откуда мне знать, что это не заражено?»
За себя самого я не боюсь. Но дело не только во мне. Откуда я знаю, какие проблемы со здоровьем может иметь, допустим, сосед?
Пока продолжается вся эта история, выполняйте указания медиков. Всем нужно прислушаться, слушаться — так меньше вероятность, что заболеют другие. И чем быстрей вы это поймете, тем быстрей все закончится. Еще месяц или около того, и все снова смогут выйти на улицу и загорать».
Я у синявокай. Мы тут бля, как бы в отказе. Минск, весь на шашлыках. Ха!… может последних.
sopor666 написал(а):
Я у синявокай. Мы тут бля, как бы в отказе. Минск, весь на шашлыках. Ха!… может последних.
Не, шашлыки вечны!
интересно как там группа Магнум поживает )
Виктор написал(а):
интересно как там группа Магнум поживает )
Уверена, все в порядке, они ж никуда не поехали))
Некоторые и рады бы сидеть дома, но кто ж даст. Уволят.