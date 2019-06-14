HOLLYWOOD VAMPIRES и поющий Джонни Депп: на подходе второй альбом «Rise»

Суперпроект HOLLYWOOD VAMPIRES, в котором принимают участие Joe Perry, Alice Cooper и Johnny Depp (он же — основная причина востребованности концертов группы у дам), на следующей неделе выпускает второй альбом Rise. И если дебютник Hollywood Vampires 2015 года состоял в основном из кавер-версий, к 2019-му мужики решили показать себя как самостоятельную творческую единицу, и каверов сделали только три штуки. «Rise — кардинально иной зверь в сравнении с дебютником, — говорит Купер, — более того, это уникальный материал относительно всего, в чем я когда-либо принимал участие».

«Я подошел к работе над этим диском по-новому; не так, как обычно пишу свою музыку. Кроме того, песни сочиняли все трое: я, Джо, Джонни и Томми (Tommy Henriksen, сессионщик HW, игравший когда-то с Доро, в группе ALICE COOPER и много где еще — прим.авт.), а поскольку мы все происходим из разных миров, релиз получился разноплановым. И звучит он классно. Я считаю, на втором альбоме мы сумели выработать фирменный звук HOLLYWOOD VAMPIRES — в то время как на первом диске, по сути, лишь отдавали дань ушедшим в мир иной героям рок-н-ролла».