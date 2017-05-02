Гитаристка Элиса Купера Nita Strauss создала женский проект WE START WARS. «Именно о такой группе я мечтала все эти годы»

Получить гитарное место в ALICE COOPER — это, конечно, нереально круто. Однако… кто знает, куда приводят мечты в конечном итоге? Так, Nita Strauss решила осуществить проект своих грез — и собрать чисто женскую метал-банду. После длительных отборов и аудиций она организовала пять единомышленниц в коллектив с названием WE START WARS. «Именно о такой группе я мечтала все эти годы, с самого начала, как только научилась играть на гитаре», — отметит девушка в интервью.

«Название команды давно вертелось у меня в голове. Однажды кто-то сказал запоминающуюся фразу: «Большиство величайших войн в истории начались с соперничества из-за прекрасной женщины».

Ну и, по словам Ниты, речь не только об историчестких искусительницах и храбрых воительницах: помимо прочего, WE START WARS — это о битвах, с которыми женщины сталкиваются в повседневной жизни. А как все это звучит, можно оценить по первому синглу проекта «The Animal Inside».

Ну и феминизм феминизмом, а мне, глядя на вызывающие наряды-макияжи, припомнилось, как Брюс Дикинсон отозвался о женской трибьют-банде THE IRON MAIDENS (Нита там, кстати, также некогда фигурировала). «Помню, я отправился на концерт «мейденс» в Мехико. Мы пошли всей командой. Смотрели внимательно, и в какой-то момент я говорю Стиву: «Странно, наверное, задаваться таким вопросом, но, глядя на них, ты бы трахнул себя?» А он такой: «Ну хз, честное слово, но мы все об этом подумали». В общем, такая вот нелепая история».