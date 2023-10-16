Слушаем новинку ESSENCE OF DATUM «Радикальные крысы»

лови лайфхак: если тебе похуй на чьё-то мнение, ты с ним и не…

Виктор:

Дружище Христос написал(а):

Да мне как-то похуй на твое мнение, Витя, вот честно

лови лайфхак: если тебе похуй на чьё-то мнение, ты с ним и не общаешься в при�…