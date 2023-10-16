Слушаем новинку ESSENCE OF DATUM «Радикальные крысы»Новинки и новости
Radikal Rats — называется четвертый альбом минских прогрессив-техникал-метал-инструментальщиков ESSENCE OF DATUM; самый, наверное, размеренный, воздушный и пространно-«космический» благодаря мечтательно-винтажному синтезаторному вкраплению.
Как поясняет группа, в основе закадрового сюжета — семь историй, объединенных общей темой и общем персонажем: крысой по имени Hector (точнее, это крыс: он белый и он мужского пола), которая в 1961 году отправляется в космос на ракете под названием «Veronique». А когда возвращается обратно, то по какой-то причине не попадает на разделочный исследовательский стол к людишкам. Так выживший, повидавший мир Hector начинает мстить человечеству за свою судьбу, а также за других созданий, которых люди постоянно используют в своих опытах. «Они проводили эксперименты, в результате которых уничтожались целые колонии, или даже виды животных! Но теперь сами будут истреблены… Век людей окончен!»
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 273
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4 комментария
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Комментарии
atr:
Egor:
Прошлый был отличный, а этот что-то не зашёл… хоть такой ретро-вейв и люблю, но как-то без мелодий. …
Ad Noctum:
quote: «он белый и он мужского пола»
Расисты и цисгендерные мрази, фу быть такими!
Наукоо…
Mucupurulence:
Ветошь:
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
Дружище Христос написал(а):
Да мне как-то похуй на твое мнение, Витя, вот честно
лови лайфхак: если тебе похуй на чьё-то мнение, ты с ним и не…
Виктор:
Дружище Христос написал(а):
Да мне как-то похуй на твое мнение, Витя, вот честно
лови лайфхак: если тебе похуй на чьё-то мнение, ты с ним и не общаешься в при�…
Дружище Христос:
Виктор написал(а):
А нахера вообще читать новости?Дружище Христос написал(а):
Категорически не согласен насчет сдувания эйсидиси. Эта группа всегда была говн�…
Polaris:
Jean-Jacques Huyac написал(а):
Наконт прагрэсіўнасьці — слушна. Уступ гучыць, як YES.
Тое, што далей, як ні сьмешна, нагадала PRIMAL FEAR (параўнаў курыцу з яйкам))
А мне всту…
Дед Аким:
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m8ng8l:
> Или шансон поют по переходам?
Скорее Gospel какой-нибудь. Они ж христиане.…
Нокт:
Jean-Jacques Huyac:
Наконт прагрэсіўнасьці — слушна. Уступ гучыць, як YES.
Тое, што далей, як ні сьмешна, нагадала PRIMAL FEAR (параўнаў курыцу з яйкам))…
Облога огонь!
quote: «он белый и он мужского пола»
Расисты и цисгендерные мрази, фу быть такими!
Наукообразный крыс с пыштолем и арметом… Да это же скавен из Великого клана Скрайр!
Прошлый был отличный, а этот что-то не зашёл… хоть такой ретро-вейв и люблю, но как-то без мелодий.
Какой-то флёр Arcturus есть.