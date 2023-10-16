ESSENCE OF DATUM
16.10.2023

Слушаем новинку ESSENCE OF DATUM «Радикальные крысы»

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Radikal Rats — называется четвертый альбом минских прогрессив-техникал-метал-инструментальщиков ESSENCE OF DATUM; самый, наверное, размеренный, воздушный и пространно-«космический» благодаря мечтательно-винтажному синтезаторному вкраплению.

Как поясняет группа, в основе закадрового сюжета — семь историй, объединенных общей темой и общем персонажем: крысой по имени Hector (точнее, это крыс: он белый и он мужского пола), которая в 1961 году отправляется в космос на ракете под названием «Veronique». А когда возвращается обратно, то по какой-то причине не попадает на разделочный исследовательский стол к людишкам. Так выживший, повидавший мир Hector начинает мстить человечеству за свою судьбу, а также за других созданий, которых люди постоянно используют в своих опытах. «Они проводили эксперименты, в результате которых уничтожались целые колонии, или даже виды животных! Но теперь сами будут истреблены… Век людей окончен!»

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4 комментария

  • Ветошь написал(а):

    Облога огонь!

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  • Ad Noctum написал(а):

    quote: «он белый и он мужского пола»

    Расисты и цисгендерные мрази, фу быть такими! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif
    Наукообразный крыс с пыштолем и арметом… Да это же скавен из Великого клана Скрайр! http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif

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  • Egor написал(а):

    Прошлый был отличный, а этот что-то не зашёл… хоть такой ретро-вейв и люблю, но как-то без мелодий. http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif

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  • atr написал(а):

    Какой-то флёр Arcturus есть.

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