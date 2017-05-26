ESSENCE OF DATUM, черный ворон и «животный» инструментал будущего альбома

«40 минут инструментала из нашего нового альбома ждут своего часа!» — написали парни из прог-метал трио ESSENCE OF DATUM, подготовившие к июньскому релизу альбом Nevermore. Некоторое время назад они представили видео на композицию «Animal», «оживив» обложечный кавер-арт итальянского мастера Paolo Girardi. «Отличная группа, — написал в фб сам художник. — Я ведь также рисовал обложку их первого альбома. Он мне понравился. Второй послушаю непременно».

Визуальные ассоциации объяснимы: Эдгар По, Безнадежность и Вечность в сумрачных красках; зловеще-судьбоносный черный ворон, повторяющий, словно заклятие, единственное слово. «Никогда». Палитра же музыкальных ассоциаций выходит гораздо более разнообразная и яркая (как, собственно, и фантастический фон под крыльями птицы): только оцените, насколько ловко и красочно нарезают минские виртуозы.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. insane_clown 27.05.2017 в 08:03

    но как 40 минут могут ждать своего часа, если в часе 60 минут?

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  2. Veles 27.05.2017 в 11:56

    insane_clown написал(а):
    но как 40 минут могут ждать своего часа, если в часе 60 минут?
    Когда слушаешь прог, минута идёт за две!

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