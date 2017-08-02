Метал-альбомы белорусской сцены первого полугодия 2017, часть первая

Итак, разобравшись с лучшими релизами мировой метал-сцены, выпущенными в первом полугодии 2017, переключаемся на сцену белорусскую. Чем с января по июнь радовали отечественные коллективы?
(Порядок перечисления, как водится, произвольный.)
Именно о нем говорили в этом году больше всего, поднимая истории, перебирая подоплеки и перекладывая личные обиды с амбициями. В результате получилась парадоксальная штука: официального релиза до сих пор нет, вживую после презентации альбом не играется, да и судьба дальнейшая, в общем-то, по-прежнему смутна. (Если кто-то внезапно пропустил локальный срач года, добро пожаловать.) Тем не менее, не вопреки разборкам, а во многом им благодаря, популярность последней ZNICH’евской работы (ее без проблем можно слить с торрентов) просто зашкалила, и многие убедились: альбом этот классный, мелодичный, свежий, пронзительный, богатый идеями и едва ли не лучший во всей дискографии группы.
Песню по понятным причинам ставлю не новую — но вошедшую в предварявший «символ» EP 2016 года Slova Ziamli.
2. APOLOGETH type: HUMAN — status: INCOMPATIBLE
Полноформатный дебютник минских дезеров (группа существует с 2014 года, в 2015-м заявила о себе синглом Black Depth Domain), в равных пропорциях олдскульный, качевый и мелодичный — с осмысленной антисоциальной/постапокалиптической лирикой и запоминающимися рефренами. Слушается с удовольствием — несмотря на очевидные огрехи студийной реализации. Ну а кто захочет оценить вживую — 23 сентября группа выступит в клубе «Брюгге», причем в весьма недурной метал-компании.
3. BLAINE ROHMER Promise Of Autumn
Ни года без альбома, — решил Геннадий Харитонов и в последний день марта выпустил Обещание Осени. К третьему релизу звучание его проекта поменялось: сохранив фирменные «дарк»- и «атмосферик»-составляющие, он облегчил и очистил свой саунд, сделав упор на воздушные, сотканные из капель осенних дождей мелодии, проникновенную задумчивость и готическую интровертность. Вместо скрежещущих блэкушных вокалов — чистый размеренный голос, завораживающий своей повествовательной, хотя и слегка монотонной манерой. Если вы скучали по готик-металу (в текущем варианте — с налетом пост-блэка) — вкушайте и наслаждайтесь!
4. AMONG GODS The Feeding Of Cruelty
Первый альбом молодой команды из Новополоцка — мелодэз с женским скрим-вокалом, неумолимо вызывающий в сознании призраки ARCH ENEMY… старого ARCH ENEMY с Анжелой за микрофоном (впрочем, Анастасия из AMONG GODS экстремальный вокал использует не всегда — есть и чистые, мелодичные вставки). В целом заходит приятно, хотя гитарам в записи не всегда хватает выразительности, а материалу — некой «хуковости», которая бы позволила выделять его из записей сотен аналогичных команд. Впрочем… это всего лишь дебют. Да и вживую должно быть угарно.
Второй альбом виртуозного инструментального прог-метал трио с гостевыми саксофоном (стартовый трек — просто бомба!) и перкуссией, гармоничный и безупречно исполненный, здорово записанный, многоплановый и захватывающий настолько, насколько в принципе способен захватывать инструментальный прог-метал (не самая, согласитесь, банальная для восприятия музыка). Крутой альбом в своем стиле — в не менее крутом и профессиональном оформлении, о котором мы вам рассказали чуть раньше.
Очередной проект участников Niemaracz Clan (музыканты PESTILENTIA, экс-музыканты NIEZGAL и RITE OF DARKNESS) — так что ходить к гадалке с вопросом о его стилистике будет излишним. Это блэк, в нарочито гаражной реализации, нарочито старомодный, безыскусный и непретенциозный. Скупая — хотя и всепроникающая — мелодика, галопирующие скорости, инфернальные замедления, приглушенный скрим — и тот редкий вариант, когда, пользуясь предсказуемыми и сотни раз переиспользованными (в том числе и в рамках своих предыдущих проектов) приемами, авторская коллегия создает внушительный и мощный образец жанра.
(для прослушивания доступны не все треки)
И снова белорусскоязычный блэк — и снова отменного качества! Но совсем иной и по концепту, и по звуку, и по подаче. Кристально-острая реализация, депрессирующая мелодичность (к финалу реально срывающая башню: по итогам прослушивания Ersatz ощущаешь себя, будто в вакууме), великолепно проработанная ритмика, напористость и флер истеричности. Мне доподлинно не известно, что за дуэт кроется за этим проектом, но для дебютника альбом выглядит уж слишком профессионально. Не пропустите!
На ZAKLON не забудзься!!!
BLAINE ROHMER просто бомба, очень жаль, что качество записи паскудное(((
Mazay написал(а):
BLAINE ROHMER просто бомба, очень жаль, что качество записи паскудное(((
А у него из года в год такое качество. Хороший альбом, но «для девочек» больше. Znich — круто, согласен. Блэк пока не слушал.
BLAINE ROHMER Promise Of Autumn и KHRAGKH Ersatz — топчик
Vapor Hiemis забыли упомянуть. Ну да ладно..
В заголовке вроде понятно написано: часть первая.