Метал-альбомы белорусской сцены первого полугодия 2017, часть первая

Итак, разобравшись с лучшими релизами мировой метал-сцены, выпущенными в первом полугодии 2017, переключаемся на сцену белорусскую. Чем с января по июнь радовали отечественные коллективы?

(Порядок перечисления, как водится, произвольный.)

1. ZNICH Čorny Simval

Именно о нем говорили в этом году больше всего, поднимая истории, перебирая подоплеки и перекладывая личные обиды с амбициями. В результате получилась парадоксальная штука: официального релиза до сих пор нет, вживую после презентации альбом не играется, да и судьба дальнейшая, в общем-то, по-прежнему смутна. (Если кто-то внезапно пропустил локальный срач года, добро пожаловать.) Тем не менее, не вопреки разборкам, а во многом им благодаря, популярность последней ZNICH’евской работы (ее без проблем можно слить с торрентов) просто зашкалила, и многие убедились: альбом этот классный, мелодичный, свежий, пронзительный, богатый идеями и едва ли не лучший во всей дискографии группы.

Песню по понятным причинам ставлю не новую — но вошедшую в предварявший «символ» EP 2016 года Slova Ziamli.

2. APOLOGETH type: HUMAN — status: INCOMPATIBLE

Полноформатный дебютник минских дезеров (группа существует с 2014 года, в 2015-м заявила о себе синглом Black Depth Domain), в равных пропорциях олдскульный, качевый и мелодичный — с осмысленной антисоциальной/постапокалиптической лирикой и запоминающимися рефренами. Слушается с удовольствием — несмотря на очевидные огрехи студийной реализации. Ну а кто захочет оценить вживую — 23 сентября группа выступит в клубе «Брюгге», причем в весьма недурной метал-компании.

type: HUMAN — status: INCOMPATIBLE by Apologeth

3. BLAINE ROHMER Promise Of Autumn

Ни года без альбома, — решил Геннадий Харитонов и в последний день марта выпустил Обещание Осени. К третьему релизу звучание его проекта поменялось: сохранив фирменные «дарк»- и «атмосферик»-составляющие, он облегчил и очистил свой саунд, сделав упор на воздушные, сотканные из капель осенних дождей мелодии, проникновенную задумчивость и готическую интровертность. Вместо скрежещущих блэкушных вокалов — чистый размеренный голос, завораживающий своей повествовательной, хотя и слегка монотонной манерой. Если вы скучали по готик-металу (в текущем варианте — с налетом пост-блэка) — вкушайте и наслаждайтесь!

Promise of Autumn by Blaine Rohmer

4. AMONG GODS The Feeding Of Cruelty

Первый альбом молодой команды из Новополоцка — мелодэз с женским скрим-вокалом, неумолимо вызывающий в сознании призраки ARCH ENEMY… старого ARCH ENEMY с Анжелой за микрофоном (впрочем, Анастасия из AMONG GODS экстремальный вокал использует не всегда — есть и чистые, мелодичные вставки). В целом заходит приятно, хотя гитарам в записи не всегда хватает выразительности, а материалу — некой «хуковости», которая бы позволила выделять его из записей сотен аналогичных команд. Впрочем… это всего лишь дебют. Да и вживую должно быть угарно.

5. ESSENCE OF DATUM Nevermore

Второй альбом виртуозного инструментального прог-метал трио с гостевыми саксофоном (стартовый трек — просто бомба!) и перкуссией, гармоничный и безупречно исполненный, здорово записанный, многоплановый и захватывающий настолько, насколько в принципе способен захватывать инструментальный прог-метал (не самая, согласитесь, банальная для восприятия музыка). Крутой альбом в своем стиле — в не менее крутом и профессиональном оформлении, о котором мы вам рассказали чуть раньше.

nevermore by essence of datum

6. LATANU Čorny Manalit

Очередной проект участников Niemaracz Clan (музыканты PESTILENTIA, экс-музыканты NIEZGAL и RITE OF DARKNESS) — так что ходить к гадалке с вопросом о его стилистике будет излишним. Это блэк, в нарочито гаражной реализации, нарочито старомодный, безыскусный и непретенциозный. Скупая — хотя и всепроникающая — мелодика, галопирующие скорости, инфернальные замедления, приглушенный скрим — и тот редкий вариант, когда, пользуясь предсказуемыми и сотни раз переиспользованными (в том числе и в рамках своих предыдущих проектов) приемами, авторская коллегия создает внушительный и мощный образец жанра.

(для прослушивания доступны не все треки)

Čorny Manalit by LATANU

7. KHRAGKH Ersatz

И снова белорусскоязычный блэк — и снова отменного качества! Но совсем иной и по концепту, и по звуку, и по подаче. Кристально-острая реализация, депрессирующая мелодичность (к финалу реально срывающая башню: по итогам прослушивания Ersatz ощущаешь себя, будто в вакууме), великолепно проработанная ритмика, напористость и флер истеричности. Мне доподлинно не известно, что за дуэт кроется за этим проектом, но для дебютника альбом выглядит уж слишком профессионально. Не пропустите!