«Одно из любимых зданий в нашем родном городе — Минский городской крематорий!» ESSENCE OF DATUM выпускают альбом «Spellcrying Machine»

Минская инструментальная технарско-мелодичная-дэз-грув-прогрессивная группа ESSENCE OF DATUM (основным композитором которой, к слову, является Дмитрий Романовский, также рулящий в KHANDRA и DOWNCROSS) этой весной подписалась на Season Of Mist, где 30 августа представит третий альбом Spellcrying Machine. А сейчас можно заценить два трека: «Spellcryer» и «Pendulum».

«Одно из любимых зданий в нашем родном городе — Минский городской крематорий! Осознание того факта, что, скорее всего, наше физическое присутствие в этом мире закончится именно там, и наши тела будут преданы огню, создает завесу особой магии в этом месте. Находясь в залах крематория, вы не можете не заметить гигантских маятников, которые замерли на месте, символизируя застывшее время, придавая большее значение настоящему до наступления неизбежного конца, оставляя нас жадно задыхаться от оставшихся моментов. Маятник в Spellcriyng Machine занимает особое место, и именно с него мы бы хотели начать».