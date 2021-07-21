«Облегченная версия группы». INSOMNIUM подготовили меланхоличный EP

«Облегченная версия группы». INSOMNIUM подготовили меланхоличный EPНовинки и новости
Неизвестно, за какие такие добродетели этот мир получил группу INSOMNIUM, однако в списке музыкальных метал-чудес из серии «мы-никогда-не-записываем-фигни» эти финны занимают топовые места. Совсем не много времени прошло с выпуска Heart Like A Grave; затем был душераздирающий сингл «The Conjurer», и вот, в сентябре у ребят новый EP Argent Moon .
Помимо «The Conjurer» в него войдут еще три темы, клипы на две из которых представлены ниже — и, черт подери, это, как всегда, безупречно. Хотя и звучит немного иначе.
Niilo Sevänen: «Когда случилась корона и мы отменили концерты, группа довольно быстро пришла к мнению, что лучше использовать время с пользой и не сидеть на месте. Потестировать стримы концертов. Ощутить, как новая музыка прорастает в печальное настроение массового карантина. И в конечном итоге все это вылилось в песни, которые вы услышите на мини-альбоме Argent Moon .
Мы хотели попробовать нечто новое, и темы миника представляют своего рода облегченную версию INSOMNIUM: баллады и меланхоличные полутона. Акустические гитары и чистый вокал. Грусть и агония, что пробираются в душу, когда ночи становятся все длиннее. Тем не менее, не переживайте: стиль мы менять не надумали, и следующий альбом будет другим. Может статься так, например, что мы исчерпали все идеи баллад, и дальше повалят только бластбиты. Посмотрим».
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 60
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