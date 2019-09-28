Плакать и махать башкой одновременно: INSOMNIUM выпускают «Heart Like A Grave»

«Можно ли плакать и махать башкой одновременно?» — спрашивают люди на ютубе, и кто хочет попробовать, держите титульный трек октябрьского альбома INSOMNIUM Heart Like A Grave. Реминисценции AMORPHIS («аморфис здорового человека», олдовый, без пчел), немного SENTENCED, немного всклокоченных волосатых мужчин на фоне озерных пейзажей. Новый INSOMNIUM настолько меланхолично-душевен (в том числе в моменты ускорений в драматичную мело-шведятину), что даже не знаю, как слушать всю эту волнительную красоту без рюмки водки на столе.

«Финляндия — страна скорбных старых песен, рожденных в послевоенный период 40-х и 50-х, — рассказывает барабанщик Markus Hirvonen. — В то время даже мейнстримная, «попсовая» музыка была депрессивной — но при этом пользовалась большой популярностью. Да и пользуется до сих пор: пожилые люди слушают эти песни со слезами на глазах и одновременно с радостью в сердце. Вы удивитесь, насколько они любят печальные темы! И… лирика тех самых песен, их настроение в чем-то предопределило альбом. Многие его композиции медленнее и пессимистичнее тех, что мы делали раньше».