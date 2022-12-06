Insomnium
06.12.2022

INSOMNIUM проводят зиму альбомом «Anno 1696»: «Добро пожаловать в ад»

Новинки и новости

«INSOMNIUM — это как саундтрек к Финляндии, к ее ландшафтам, как физическим, так и психическим. Мы — тонко чувствующие меланхоличные финны». И в последние дни февраля эти тонкие финны, мелодическое чутье которых еще никогда не подводило, выпускают альбом Anno 1696.

«Будущий диск — как врата в другой мир. Добро пожаловать в 1696. Добро пожаловать в ад. В эпоху больших волнений. В эпоху большой чумы на Севере. Охота на ведьм полыхает в Европе, и ее мрачные ритуалы и наказания дошли до удаленных, величественных пейзажей Швеции и Финляндии.

Суды на ведьмами в деревне Torsåker для нас стали чудовищным источником жуткого вдохновения. Только представьте себе 70 женщин маленького поселения, которым отсекли голову! И, ко всем ужасам, прибавьте мрачные истории каннибализма и убийства детей в течение длинных чумных лет».

Первый сингл диска называется «Lilian», и это настолько образцово-показательный INSOMNIUM, что и комментировать более нечего. Только слушать, смотреть и, конечно, креститься!

Количество просмотров: 176

Читайте также:

1 comment

  • Sonne написал(а):

    Люблю их! Как всегда, отличная песня. И подвоха с альбомом не ожидаю!

    >>>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_bye.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_good.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_whistle3.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-scratch.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wacko.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yahoo.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_heart.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-cool.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_rose.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-smile.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_yes.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_cry.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_sad.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_unsure.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_wink.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_blush.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml_facepalm.gif  http://www.hitkiller.com/666/icons/wpml-straight.gif 
 

антиспам-проверка (введите число) *