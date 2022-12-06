INSOMNIUM проводят зиму альбомом «Anno 1696»: «Добро пожаловать в ад»Новинки и новости
«INSOMNIUM — это как саундтрек к Финляндии, к ее ландшафтам, как физическим, так и психическим. Мы — тонко чувствующие меланхоличные финны». И в последние дни февраля эти тонкие финны, мелодическое чутье которых еще никогда не подводило, выпускают альбом Anno 1696.
«Будущий диск — как врата в другой мир. Добро пожаловать в 1696. Добро пожаловать в ад. В эпоху больших волнений. В эпоху большой чумы на Севере. Охота на ведьм полыхает в Европе, и ее мрачные ритуалы и наказания дошли до удаленных, величественных пейзажей Швеции и Финляндии.
Суды на ведьмами в деревне Torsåker для нас стали чудовищным источником жуткого вдохновения. Только представьте себе 70 женщин маленького поселения, которым отсекли голову! И, ко всем ужасам, прибавьте мрачные истории каннибализма и убийства детей в течение длинных чумных лет».
Первый сингл диска называется «Lilian», и это настолько образцово-показательный INSOMNIUM, что и комментировать более нечего. Только слушать, смотреть и, конечно, креститься!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 176
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Комментарии
Anastasiya:
Стрим целиком: https://www.youtube.com/watch?v=GtAtrD_RGUs
Хороший альбом, даже к этому всратому вокалу привыкаешь, и он вполне себе вписывается в общее полотно.…
Anastasiya:
Vоран:
Я вообще не знаю, кому в наше время нужны концерты, для чего? Все есть на ютубе…
Дед Аким:
Может будет лучшее качество, например со сьемок Hellfest или рок-метал другого фестиваля, пока то что есть, Pantera и Зак Уальд для меня тоже первого уровня группы.
PANTERA “Thi…
Sonne:
Люблю их! Как всегда, отличная песня. И подвоха с альбомом не ожидаю!…
Виктор:
Райтер написал(а):
Это те 5 детей Донбасса, которые подорвались на минах русских сепаратистов? Да иди ты нахой, чмо! Какого хера вы вообще на украинском Донбассе ок…
Дед Аким:
Вышел новый альбом каверов ABBA. Это повод вспомнить одну из величайших групп современности, группа первого высшего уровня. Сейчас объясню что это значит — дело в общ…
Райтер:
Burzum написал(а):
Мерзкие лицемеры! Когда убивали детей Донбасса, эти ублюдки преспокойно колесили с концертами по всему миру . А как Россия встала на защиту Дон…
Другой Александр:
goremyka написал(а):
Чем вся эта хня в мире закончится, не понятно… Но настроения грустные
Ждём не дождёмся…
goremyka:
Чем вся эта хня в мире закончится, не понятно… Но настроения грустные…
Калечащий врач:
atr:
Помню, в Ваве у Ghost был отвратительнейший звук, по крайней мере, на трибунах, поэтому не надо ждать многого от разогрева, кто бы ни выступал.…
Дед Аким:
К сожалению от политики не абстрагироваться, как страус голову в песок не спрячешь, финансовое благополучие не главное, это вопрос жизни и смерти в прямом смысле сл…
Люблю их! Как всегда, отличная песня. И подвоха с альбомом не ожидаю!