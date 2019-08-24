В октябре у продуктивных финнов намечается новый альбом Heart Like A Grave, и вот уж готово тематическое первое видео, в котором музыканты приглашают, цитирую, «занырнуть глубоко в черные воды финской меланхолии».
Смотрим клип INSOMNIUM «Valediction»
Anastasiya, рубрика(и): Быстрые новости
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