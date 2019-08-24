Смотрим клип INSOMNIUM «Valediction»

В октябре у продуктивных финнов намечается новый альбом Heart Like A Grave, и вот уж готово тематическое первое видео, в котором музыканты приглашают, цитирую, «занырнуть глубоко в черные воды финской меланхолии».

, рубрика(и): Быстрые новости

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Комментарии

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  1. Veles 24.08.2019 в 23:24

    Финны говна не делают!

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