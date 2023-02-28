Альбом февраля. INSOMNIUM «Anno 1696»Блог
Последний день зимы, и вот, пожалуй, при всем богатстве выбора, лучший метал-альбом, реализованный до сих пор в 2023 году. Удивительный финский INSOMNIUM, между монументальностью и надрывом, между тяжестью и слезами, в кружевном гитарном коконе; группа, которой всегда есть что сказать; группа, которая освоила язык мелодик-метала в совершенстве.
«Ведьминский альбом» Anno 1696 совершенно узнаваем, но все же немного другой; еще одна суперсила INSOMNIUM — не перезаписывать собственных песен. Быть собой, но меняться. И недаром в день презентации релиза группа выложила клип на единственную в своей истории песню с женским вокалом, «Godforsaken», в которой приняла участие популярная в Финляндии певица Johanna Kurkela. Завораживающий зимний эпик, 8 с половиной минут которого проживаешь не то, что историю, — какую-то серию жизни, чтобы затем, не прерываясь на рекламу, включить весь «сериал».
Великолепный альбом.
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 39
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Комментарии
Лосось:
Дед Аким:
Молоденькая, шикарная девушка, лапочка немка, Дженифер Хабен, акустический концерт, это шедевр, потому что акустика это лучший вариант концертов. чистый, без примес…
Дед Аким:
Стать женской рок звездой, задача легкая. Ты должна быть голосистее 90 процентов претендентов мужиков. Должна обладать яркой харизмой и энергетикой. Красотой и секс…
Antonarchus:
так мэйнстрим — это всегда безопасная беззубая хрень, что метал, что рок… тоже мне, открыли глаза человечеству …
Дед Аким:
Как шикарно, моральный, интеллектуальный, эмоциональный оргазм!!! Nightwish — Live @ The Islanders Arms 2021 05 31…
Дед Аким:
Никогда не думал, что студийные концерты могут обладать такой мощью, такой энергетикой. Я ошибался, век живи, век учись, дураком помрешь…
Дед Аким:
Правильно Кирилл Юрич сказал — далеко не каждый сможет так по клавишам стучать, участники великих Paradise Lost не умеют играть плохо в принципе, HOST отличная группа, в сти…
бибигон:
Кирилл Юрич написал(а):
Хороший альбом от хороших музыкантов. И да, лучше я буду слушать его, чем кучу клонов смертельно-черного метала. И далеко не каждой втор…
Тварь:
Неожиданно от ПЛ было бы, например, записать ганкста-рэп или свинг какой-нибудь……
Василий:
Vile написал(а):
это ещё кто то слушает??
Хм…а что надо слушать?
Какие в вашем представлении группы достойны прослушивания?…
Кирилл Юрич:
Хороший альбом от хороших музыкантов. И да, лучше я буду слушать его, чем кучу клонов смертельно-черного метала. И далеко не каждой второй школьник и каждый третий м…
Grave Desecrator:
Анакойхер написал(а):
У предателей, как и у шлюх, нет национальности.
настоящие предатели и шлюхи в кремле сидят!)
Нет, тебе подобных туда не пускают…
Anti-Poser:
Вот если бы они нойзовый грайнд записали, вот тогда бы я им поверил.…
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