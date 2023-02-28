Альбом февраля. INSOMNIUM «Anno 1696»

Последний день зимы, и вот, пожалуй, при всем богатстве выбора, лучший метал-альбом, реализованный до сих пор в 2023 году. Удивительный финский INSOMNIUM, между монументальностью и надрывом, между тяжестью и слезами, в кружевном гитарном коконе; группа, которой всегда есть что сказать; группа, которая освоила язык мелодик-метала в совершенстве.

«Ведьминский альбом» Anno 1696 совершенно узнаваем, но все же немного другой; еще одна суперсила INSOMNIUM — не перезаписывать собственных песен. Быть собой, но меняться. И недаром в день презентации релиза группа выложила клип на единственную в своей истории песню с женским вокалом, «Godforsaken», в которой приняла участие популярная в Финляндии певица Johanna Kurkela. Завораживающий зимний эпик, 8 с половиной минут которого проживаешь не то, что историю, — какую-то серию жизни, чтобы затем, не прерываясь на рекламу, включить весь «сериал».

Великолепный альбом.

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