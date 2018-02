CLOUDS записали новую похоронную песню о любви

Кому 14 февраля — романтика, кому — раздражение, кому — повод скорбеть. Однако если ты музыкант CLOUDS, то вариант лишь один: скорбь и романтика смешались в новом опусе коллектива «Do You See Me» в одинаково трогательных пропорциях.

«Пять лет прошло, но боль не только не утихла, — написал вчера Daniel Neagoe, посвятив тему памяти Anita Nicoleta (в прошлом году для нее же звучала «You Went So Silent»; также в 2013-м был посвящен альбом проекта DEOS Fortitude.Pain.Suffering), — но и, по ощущениям, стала сильнее. Для многих из вас сегодняшний день — V Day, который, надеемся, вы проводите со своими любимыми. Берегите их. Скажите, что вы их любите, обнимайте их как никогда ранее, сделайте ваши совместные моменты запоминающимися. В нашем лагере это печальный день, как и каждое 14 февраля каждого года. И музыка — это единственный способ справиться с болью. Надеемся, что песня вам понравится».

If I turn around

And walked away

Would you notice that I’m gone?

Would you even care?

Would you look at me?

Do you see the smile on my face?

Or do you see the tears I fight to hold inside?

Look at me, I’m gone…

How could I let you

Follow blindly your path?

I kept your memory close to my heart

And when you took your sorrow

And left without a trace

I searched for every stone

I searched in all the world

My heart so empty,

My sould that breaks inside,

My withered hands are folded throughout.

Here I am

Still longing for you

Still empty and alone….

My heart so empty,

My sould that breaks inside,

My withered hands are folded throughout.