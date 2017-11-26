Помоги рэперу опровергнуть теорию плоской Земли

Американскому рэперу/хип-хоперу Бобби Рэю Симмонсу, выступающему под псевдонимом B.o.B., 29 лет, и он верит, что Земля плоская. В начале 2017-го пациента осенило: все эти годы нам врали. Земля плоская. Начав с громких заявлений в твиттере, B.o.B. (не путать с Великой Отечественной) со временем перешел в отчаянное наступление по всем фронтам, споря с астронавтами и читая обличительные рэп-куплеты против ученых и NASA.

В сентябре же этого года была запущена краудфандинговая кампания под лозунгом «Show BoB The Curve».

Собранные средства пойдут на запуск спутников и метеозондов, а также документирование важного исследовательского процесса: а есть ли, собственно, тот самый изгиб, о котором нам твердят со времен Пифагора. Всего мужику нужен миллион, так что если у вас имеются лишние деньги и горит огонь просветительства, вписаться в этот захватывающий проект еще не поздно.

После того как о сборе средств сообщили СМИ, практикующие космические исследователи попытались отговорить рэпера от проверки шарообразности Земли. Астронавт Терри Вертс написал в твиттере: «Я могу сэкономить B.o.B. кучу денег — Земля круглая. Я летал вокруг нее».

Базз Олдрин, вторым ступивший на лунную поверхность, провел для чернокожего парня мини-ликбез по астрономии. «Я тоже [сэкономил бы рэперу кучу денег]. Это называется орбитой: изогнутый путь небесного объекта вокруг звезды, планеты или луны», — написал он в своем в твиттере.

Однако Бобби побывавшим в космосе не поверил. Он ответил: «Люди обычно отговаривают тебя от чего-то, когда им есть что скрывать».