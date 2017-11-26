Помоги рэперу опровергнуть теорию плоской Земли

Американскому рэперу/хип-хоперу Бобби Рэю Симмонсу, выступающему под псевдонимом B.o.B., 29 лет, и он верит, что Земля плоская. В начале 2017-го пациента осенило: все эти годы нам врали. Земля плоская. Начав с громких заявлений в твиттере, B.o.B. (не путать с Великой Отечественной) со временем перешел в отчаянное наступление по всем фронтам, споря с астронавтами и читая обличительные рэп-куплеты против ученых и NASA.
В сентябре же этого года была запущена краудфандинговая кампания под лозунгом «Show BoB The Curve».
Собранные средства пойдут на запуск спутников и метеозондов, а также документирование важного исследовательского процесса: а есть ли, собственно, тот самый изгиб, о котором нам твердят со времен Пифагора. Всего мужику нужен миллион, так что если у вас имеются лишние деньги и горит огонь просветительства, вписаться в этот захватывающий проект еще не поздно.
После того как о сборе средств сообщили СМИ, практикующие космические исследователи попытались отговорить рэпера от проверки шарообразности Земли. Астронавт Терри Вертс написал в твиттере: «Я могу сэкономить B.o.B. кучу денег — Земля круглая. Я летал вокруг нее».
Базз Олдрин, вторым ступивший на лунную поверхность, провел для чернокожего парня мини-ликбез по астрономии. «Я тоже [сэкономил бы рэперу кучу денег]. Это называется орбитой: изогнутый путь небесного объекта вокруг звезды, планеты или луны», — написал он в своем в твиттере.
Однако Бобби побывавшим в космосе не поверил. Он ответил: «Люди обычно отговаривают тебя от чего-то, когда им есть что скрывать».
https://www.youtube.com/watch?v=8rAD286MCSw
https://pp.userapi.com/c543100/v543100893/4b171/pr8aZHjD_tI.jpg
Репанутый долбоеб.
quote: «Собранные средства пойдут на запуск спутников и метеозондов»
Pointless. Они разобьются о небесную твердь.
Я думаю что это троллинг неебической толщины.
Ну, таких альтернативно одаренных, на самом деле, немало: https://42.tut.by/562202
вот народу неймется…
ну а в.о.в.е. наверное нужно чтоб его чрезвычайно земную около-музыкальную продукцию кто-то покупал (суть субьектив — хипохопу не слушаю вообще, у меня на нее аллергия). вот и лезет чувак из кожи. ведь если он не пилот или не космонавт, какая фиг разница?! нет. я не темный, я просто в танке по отношению ко многому анти-утилитарному человеческому.
всем хорошей недели.
Не знаю, что хуже: плоскоземельный рэпер или то, что ему три человека по $1к отслюнявили
Соберет бабло на плоскую землю — станет собирать на доказательства ядерной войны в 19 веке.
Страшно подумать, что будет, когда он доберется до Дарвина…
Да чёрт бы с ним, но даже на такой дебилизм люди почему-то скидываются…
Ну то что земля «плоская» или «пятиугольная» досконально массы не знают это факт, на уровне книг и картинок да, но не более. Я когда услышал нечто такое посмеялся, а потом начал изучать тему от нечего делать и понял, что люди ничего не знают.
Начиная с самого элементарного, многие видео с астронавтами просто фейк снятый за народные деньги. Почему Вы так уверены в том, о чём ничего не знаете ребята…..
Ни к чему не призываю, просто прежде чем закидать меня сквернословием «помониторте» тему, и уже не так будет смешно.
Еще один плоскоземельщик сказки рассказывает. Земля треугольная и держиться на синем дельфине в океане эфира!
А все космонавты летают не в космос а на шабаш… Нюхнут чего то там. Поставят диск с Necromantya и полетели…. Вот черти….
Чего уж мелочиться. Дали бы сразу ссылки и на толковых исследователей и учёных, которые тоже занимаются этой темой. Кому в какие «картинки» верить дело личное. Но если вам есть что сказать по существу, так убедите вашими контраргументами. У «плоскоземельщиков» (к коим не отношусь) их достаточно. Причем, обоснованных законами, которые легально проповедуют и «официалы»-«шароверы». Ну и не забудьте, современная наука основывается на глобальных теориях. Т.е., опять же, на вашей вере. Итак, если вам вдолбили в голову, что земля шар, то круглее земля от этого не стала
Вообще, это хорошая тенденция! Плоскоземельная теория просачивается всюду… Год назад единицы людей о ней слыхали. А сейчас даже по ящику показывают. Можно на ютубе найти ролики.
И даже не важно кто что считает по этому поводу, сам факт распространения… Это уже прогресс….
Лед тронулся!
Adam написал(а):
Дали бы сразу ссылки и на толковых исследователей и учёных, которые тоже занимаются этой темой.
Их не существует.
Tular написал(а):
Adam написал(а):
Дали бы сразу ссылки и на толковых исследователей и учёных, которые тоже занимаются этой темой.
Их не существует.
да зачем вам это надо? Давайте лучше за полкабана поговорим!