Тьма-таракань, или Рок-музыка c христианской точки зрения

В последние годы наука принялась доказывать полезность концертов для психического здоровья и, в частности, тяжелой музыки как лекарства от нервов и беспокойства. Но остались, конечно, и параллельные миры, в которых группа KISS по-прежнему содомирует мозг нерожденных младенцев, а Сотона протягивает свой упрямый щуп через динамики каких-нибудь, простигосподи, «роллингов». Прекрасным понедельничным вечером я пробежалась по православным сайтам в поисках откровений уровня архимандрита Рафаила, и хотя ничего столь же поэтично-блистательного обнаружить не удалось, кое-какие перлы таки достойны внимания.

К слову, священники не обязательно замшело-драматичны в своем видении рока. Есть и вменяемые, адекватные.

Однако далее мы заходим на православие.ру, и понеслась…

(О сорванном концерте BEHEMOTH.) «Борьба добра со злом не прекращается ни на минуту. Она происходит в каждом из нас. Она бурлит и выплескивается наружу. И каждый день несет нам новый вызов. Выступление печально известной группы в храме всколыхнуло общественную дискуссию о вопросах нравственности, вопросах допустимого в искусстве и творчестве, о храмовом пространстве… Но прошло время. Страсти поутихли. Дискуссия прекратилась. Если говорить откровенно, то вся эта история жирным шрифтом выделила имена тех, кто против Церкви априори. Это представители т.н. правозащитного сообщества, либеральные журналисты, «офисный планктон» в некотором количестве и прочие московские «тусовщики» — в общем, один сплошной «креативный класс»… Свежи в памяти православных христиан убийства трех оптинских монахов сатанистом. Мы знаем, с кем боремся и какой силе противостоим. Сатанисты знают, кому поклоняются. И только либералы думают, что все понарошку. Им, конечно, объяснили, что сатанизм — это просто философия такая. Бери от жизни все. Нет уж. Назвался груздем, полезай в кузов. И вовсе сатанизм не безобидный. Впрочем, достаточно пролистнуть сатанинские группы в соцсетях и их сайты (но лучше этого не делать!). Градус ненависти ко Христу и христианам зашкаливает. Коллеги «бегемотов» — норвежская группа «Бурзум» вместе с другими сатанистскими группами — сожгли несколько церквей в родной Норвегии».

И проклятых либералов клеймили позором, и эрудицией отличились — шик-блеск-красота!

Однако едем дальше… и на сайте www.pravoslavieto.com сталкиваемся с чудовищными картинками из бытовой и концертной жизни рок-звезд. (Здесь и в остальных цитатах стилистика, орфография и прочее сохранены.)

На периферии основного русла рок-музыки есть группы с крайне антихристианским уклоном. Какофония некоторых групп «тяжелого металла» пронизана мотивами оккультизма и сатанизма. Эти леденящие звуки тянут в самую преисподнюю тех, кто заслушивается ими. Вот некоторые примеры применения ритуалов черных месс. Во время концерта группы «Gwаrt» один из участников на сцене отрезал изображение человеческой головы от чучела и сделал нечто подобное кроплению кровью на зрителей концерта. Затем участники группы черпали кровь убитого и, мазав ею свои лица и тела, пили ее. Затем члены оркестра приводили животных на сцену и вырывали из них кишки.

Участники группы «Irоn Маidеn» признаются, что они занимаются оккультизмом, включая колдовство. Один из концертов этой группы в Портланде штата Орегон был открыт словами: «Добро пожаловать в святилище сатаны!»

Факты показывают, что рок-музыка стимулирует половую распущенность. Согласно журналу «US Nеws аnd Wоrld Rеpоrt» от 19-го марта 1990-го года, «в данное время существует 13 рок-групп, названных именами мужских половых органов, 6 именами женских половых органов, 4 вариантами слова сперма, 8 связанны с абортом, одна именем болезни матки. 10 групп названы в честь разных сексуальных актов, а 8 включают в свое название ругательные матерные слова. Современная рок-музыка насыщена элементами внебрачного совокупления, супружеской измены, садизма и мазохизма, гомосексуализма, изнасилованием и некрофилией. Нередко рок-песни поощряют совершать секс с кем хочется. Например, песни Маrvin Gаyе «Sеxuаl Hеаling,» Quееns , «Bоdy Lаnguаgе,» Gеоrgе Мichаеl «I wаnt Yоur Sеx,» Маdоnnа «Chеmicаl Rеаctiоn,» Whitе Snаkе «Still Оf thе Night,» композиции Princе и бесконечное количество подобных проповедуют одно: половую распущенность. Параллельно с этим происходит полная деградация понятий: женщина, мать, девушка, невеста. Все они становятся объектами безудержной животной половой страсти. Например, песни «Еаt Ме Аlivе» (Ешь меня живьем) и «Judаs Priеst» (Иуда-священник) воспевают половой экстаз, в который приходит извращенец, когда с револьвером заставляет других выполнять его желания.

А вот магистр богословия несет пугающую псевдонаучную ересь на сайте minds.by.

Современные рок-группы работают в диапазонах от 80 тысяч герц до 20 и ниже. Были случаи, когда избыток высоких или низких частот травмировал мозг. На рок-концертах нередки случаи контузии звуком, звуковые ожоги, потеря слуха и памяти. Известен случай из выступлений группы «Пинк Флойд», когда во время концерта на открытом воздухе в соседнем озере всплыла оглушенная рыба. В свое время группа «Битлз» работала на уровне мощности в 500-600 ватт. К концу 60-х годов группа «Дорз» достигла 1000 ватт. А уже через несколько лет нормой стали 20-30 тысяч ватт. Многие нынешние рок-группы на Западе уже давно работают на уровне 50 -70 тысяч. Много это или мало? Очень много, потому что даже сотня ватт в небольшом зале может повлиять на способность человека мыслить и анализировать. Есть интересные данные экспериментов. После 10-минутного прослушивания рока семиклассники на некоторое время забывали таблицу умножения. А после большого концерта в рок-зале люди не могли ответить на вопросы: как вас зовут, где вы находитесь и какой теперь год?

Олдскульные страсти из книги священника Родиона «Люди и демоны. Музыка преисподней: рок-музыка и наркотики»

Элтон Джон заявлял, что никогда не сочинял и не пел ни одной песни, которая до того не была бы написана на языке колдовства («За желтой кирпичной дорогой»). Как следствие этого некоторые из его песен остаются непонятными для непосвященной аудитории. Это же относится к песне «Лестница в небо» группы «Лед Зеппелин».

Группа жестокого рока «Эй-си/Ди-си» («AC/DC, или «Anti-Christ/Death to Christ» — «Антихрист/Смерть Христу») – восхваляет колокола ада в песне «Адские колокола»: «Я обрел свои колокола, и я возьму тебя в ад! я обрету тебя! сатана обретет тебя! Адские колокола, да! Адские колокола!».

Джон Тодд был руководителем крупного концерна фирм, выпускающих граммофонные пластинки и контролирующих все гастрольные общества в США. Этот концерн носит название «Zodiaco productions». По его словам, каждая матрица (оригинал) каждой отдельной записи, то есть классической музыки, кантри, рок, танцевальной, музыки для медитации, диско, народных песен – словом, любая разновидность музыки (а не только рок и «хэви-мэтал») «заговаривается посредством ритуалов черной магии тринадцатью специально собранными людьми и заселяется несколькими демонами». Не случайно сатанисты в России узнали друг друга через объявления в газетах типа: «Собираю информацию о группах тяжелого металла»; «Обменяюсь дисками по рок-музыке» и т.п.

А если все это недостаточно страшно, вот животрепещущие ужасы от портала http://orthoview.ru.

Панк-группа «Кисс» стремится прежде всего к восхвалению насилия, садомазохизма, всей символики зла и ничем не сдерживаемых половых извращений. Панк — в Англии этим словом изначально называют проститутку обоих полов. С другой стороны, в более позднем американском употреблении это слово означает «подонки». На своих концертах музыканты этой группы скачут на сцене, подобно демонам — изрыгая кровь, дыша огнем и крича: «Бог рок-н- ролла, мы похитим твою невинную душу».

Одной из наиболее популярных групп в истории рока является «Slayer» («Убийца»). Музыканты группы «Слэйер» поют о себе как о «Воинах из ворот ада… Мы верим в господа сатану». Альбомы этой группы распродаются миллионными тиражами! И песня за песней — восхваление сатаны!

Музыканты группы W.A.S.P. (wasp — оса) с гордостью признают, что аббревиатура их названия (по-английски) означает «Мы — Сексуальные Извращенцы». В песне «Сон в огне» они поют: «Почувствуй вкус любви, магии Люцифера, которая ошеломит тебя. Ты чувствуешь, что она делает, и пьянеешь от любви, ты спишь в огне!». Во время концертов члены группы W.A.S.P. кидали куски сырого мяса в публику, и молодые люди в демоническом безумстве хватали эти куски и ели мясо, подобно диким зверям! На обратной стороне их альбома можно прочитать: «Боги, которым вы поклоняетесь — из стали, вы преклоняетесь на алтаре рок-н- ролла».

В последнее время сатанизм пропагандируется группами «Жертвенная кровь», «Внутренний сатанинский круг» и «Бурзум». Их песни содержат сатанистские проклятья, призывают к крови и насилию. Во время концертов «черного металла» в Германии сатанисты уже начали поджигать церкви.

А на ветке сидел Гоголь и посылал к диаволу Пушкина! Истинно говорю вам. Ну и, внимательно ознакомившись с текстами выше, рекомендую всем помолиться на ночь. И присылать в комментарии ссылки, ежели кто найдет еще что-нибудь жгучее и интересное. Добрых вам снов. Аминь.