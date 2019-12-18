Металисты стали реже себя убивать

Помнит кто или нет, но весной 2015 года я подсчитывала, по каким причинам чаще всего умирают метал-музыканты. Тогда оказалось, что суицид — едва ли не главная причина всех смертей. В конце 2019-го решила актуализировать данные. Так, собрав сведения из метал-архивов по известным причинам смертей с 2015 по 2019, составила новый график. Как видно, в наши дни картина другая.

Самоубийцы к 2019-му не то чтобы закончились, но все больше стало «обычной», среднестатистической смертности. Рак, сердце, еще какие-то болячки. ДТП (причем в списке происшествий — огромная доля мотоаварий).

Сравните с прошлым графиком.

То есть в процентном соотношении как-то так (синим — данные 2019 года).

Ну а приз за самую странную смерть получает некто Blaash из Аризоны, игравший блэк в коллективах BAHIMIRON и TOWARDS GLOBAL HOLOCAUST. Он случайно истек кровью, когда проводил некий оккультный ритуал. Можно ли считать сие несчастным случаем? Суицидом? Естественными причинами?