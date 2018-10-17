Компания Fender меняет гендерную политику. «50% процентов наших новых покупателей — женщины»

Помните, что писала скандалистка из BRAIDS Jessica Fennelly, обидевшись на «Pussy Melter»? «В 2015 году глава отдела маркетинга Fender сказал, что 50% покупателей новых гитар составляют женщины. Следовательно, будущее продаж гитарного оборудования и всевозможных приспособлений гендерно неоднородно. И компании начинают это понимать». Как показывает статистика, в этих словах преувеличения нет.

Три года назад Fender действительно занимались анализом рынка в Северной Америке — и выяснили, что соотношение начинающих гитаристов среди мужчин и женщин выровнялось: теперь это 50/50. В этом же году консультанты из Egg Strategy составили для гитарного производителя срез рынка в Великобритании — и получили точно такие же результаты. Которые, как признается гендиректор компании Andy Mooney, оказались для него крупным сюрпризом.

«Это феномен, который мы наблюдаем по всему миру, — сказал Энди, — он распространяется. Получив результаты из США, мы считали, что это временное явление, «фактор Тейлор Свифт». Но оказалось, ошиблись. Тейлор теперь играет на гитаре вживую гораздо реже — а рост покупательниц остается».