Компания Fender меняет гендерную политику. «50% процентов наших новых покупателей — женщины»

Помните, что писала скандалистка из BRAIDS Jessica Fennelly, обидевшись на «Pussy Melter»? «В 2015 году глава отдела маркетинга Fender сказал, что 50% покупателей новых гитар составляют женщины. Следовательно, будущее продаж гитарного оборудования и всевозможных приспособлений гендерно неоднородно. И компании начинают это понимать». Как показывает статистика, в этих словах преувеличения нет.

статистика научные исследования Fender

Три года назад Fender действительно занимались анализом рынка в Северной Америке — и выяснили, что соотношение начинающих гитаристов среди мужчин и женщин выровнялось: теперь это 50/50. В этом же году консультанты из Egg Strategy составили для гитарного производителя срез рынка в Великобритании — и получили точно такие же результаты. Которые, как признается гендиректор компании Andy Mooney, оказались для него крупным сюрпризом.

«Это феномен, который мы наблюдаем по всему миру, — сказал Энди, — он распространяется. Получив результаты из США, мы считали, что это временное явление, «фактор Тейлор Свифт». Но оказалось, ошиблись. Тейлор теперь играет на гитаре вживую гораздо реже — а рост покупательниц остается».

Компания заявила, что подобные расчеты скажутся на ее гендерной политике. Больше взаимодействия с известными женщинами-гитаристками. Больше розовых гитар целевой рекламы. Изменение маркетинговой ориентации в пользу ранее игнорируемой аудитории. Ну и, я так понимаю, меньше места для маневра всяким STEEL PANTHER.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Zzz 18.10.2018 в 10:51

    Ну это же не значит, что все девушки такие же ипанутые как эта Джессика.

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  2. Anastasiya 18.10.2018 в 11:21

    Нет, но значит, что сами компании станут политкорректнее)))

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