Компания Fender меняет гендерную политику. «50% процентов наших новых покупателей — женщины»

Помните, что писала скандалистка из BRAIDS Jessica Fennelly, обидевшись на «Pussy Melter»? «В 2015 году глава отдела маркетинга Fender сказал, что 50% покупателей новых гитар составляют женщины. Следовательно, будущее продаж гитарного оборудования и всевозможных приспособлений гендерно неоднородно. И компании начинают это понимать». Как показывает статистика, в этих словах преувеличения нет.
Три года назад Fender действительно занимались анализом рынка в Северной Америке — и выяснили, что соотношение начинающих гитаристов среди мужчин и женщин выровнялось: теперь это 50/50. В этом же году консультанты из Egg Strategy составили для гитарного производителя срез рынка в Великобритании — и получили точно такие же результаты. Которые, как признается гендиректор компании Andy Mooney, оказались для него крупным сюрпризом.
«Это феномен, который мы наблюдаем по всему миру, — сказал Энди, — он распространяется. Получив результаты из США, мы считали, что это временное явление, «фактор Тейлор Свифт». Но оказалось, ошиблись. Тейлор теперь играет на гитаре вживую гораздо реже — а рост покупательниц остается».
Компания заявила, что подобные расчеты скажутся на ее гендерной политике. Больше взаимодействия с известными женщинами-гитаристками. Больше
розовых гитар целевой рекламы. Изменение маркетинговой ориентации в пользу ранее игнорируемой аудитории. Ну и, я так понимаю, меньше места для маневра всяким STEEL PANTHER.
Ну это же не значит, что все девушки такие же ипанутые как эта Джессика.
Нет, но значит, что сами компании станут политкорректнее)))