Британская исследовательница: «Мош на метал-концертах имитирует ритуалы племен Папуа-Новой Гвинеи»

Британская исследовательница Lindsay Bishop провела десять лет, изучая тяжелую музыку и ее адептов; три года сопровождала на гастролях такие коллективы, как FEAR FACTORY, 3TEETH, MORTIIS, PIG и COMBICHRIST, параллельно проводя беседы с посещавшими выступлениями фэнами. И в конечном итоге пришла к довольно странному выводу о природе моша. По ее мнению, экстремальные танцы металхедов не только не хаотичны, но и, по сути, повторяют ритуалы племен Папуа-Новой Гвинеи, за которыми стоит 40 000 лет истории.

Антрополог установила, что, аналогично культуре аборигенов, правила поведения на рок-танцполах (например, если человек упал, его нужно немедленно поднять; повредился — оказать помощь; участие в моше не навязывается — человек включается в него по личному желанию) передаются молодым поколениями фанатами-«олдырями».

Активные члены метал-аудитории исполняют свои «танцы» в ритме мрачной, катарсической музыки, а также принимают участие в ритуалах получения даров. Атмосферу, царящую на метал-танцполах, она описала как «контролируемый хаос», имеющий своей целью не борьбу, а способ снять напряжение, а также установить дружеские отношения с другими представителями «своего круга».

Все это роднит поведение посетителей концертов с ритуальными племенными танцами; кроме того, для культуры жителей Папуа-Новой Гвинеи характерна любовь к памятным артефактам (коими выступают, к примеру, скульптуры), которые они собирают, хранят и делятся между собой, — что в случае с метал-фантами повторяет стремление поймать/приобрести/сохранить в память о мероприятии брошенную со сцену палочку барабанщика, медиатор или туровый мерч.