downcrossofficial
10.03.2022

Стоит послушать: DOWNCROSS «Hexapoda Triumph»

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Ad Noctum писал об этом, но отмечу отдельным постом, чтобы не потерялось. Самый активный и, наверное, лучший на сегодняшний день блэк-метал проект Беларуси DOWNCROSS, не сбавляя темпов, 3 марта выпустил четвертый лонгплей-трибьют шестиногим под названием Hexapoda Triumph.

Этот тот случай, когда количество не вредит качеству. И этот тот случай, когда не нужны ни пресс-релизы, ни стремление зацепить как можно больше людей (aka найти лейбл, заниматься промоцией, репостами и т.д.). Дуэт просто делает свое черное дело, играя, по собственному определению, «элитарный сатанинский рок». А что еще надо?

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1 comment

  • Черный Доктор написал(а):

    Да, просто отлично! Общался с одним из них. Приятный человек!

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