27.02.2021

Новинка недели: DOWNCROSS «To The Last Sunset At The Gates Of Collapse»

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«Во время войны Древних Древний Дракон и Дракон Хаоса напали на Высшего Дракона, явившегося из туманных земель злой богини Вестинель. Они одержали победу, но Дракон Хаоса обезумел, и Древнему Дракону пришлось убить его. После смерти Дракона Хаоса сущность Древнего Дракона раскололась на три куска и из нее появились новые Драконы, названные Драконьми Потомками».

Ладно, не пугайтесь: третий полноформатник продуктивных DOWNCROSS To The Last Sunset At The Gates Of Collapse не о том (хотя запилы в теме под названием «With Omnipotence Of Ancient Dragon», наверно, мои любимые на альбоме) — а о чем именно, скрытный дуэт традиционно не рассказывает, считая, чем меньше сопроводительной информации, тем лучше.

Поэтому просто слушаем и наслаждаемся: еще один искусный образчик блэк-метала, виртуозно балансирующий между агрессией и мелодичностью; емкий, захватывающий, многоплановый — к финалу снабженный двумя душевными и, не побоюсь этого слова, светлыми настроением инструменталками. Красиво, величественно, продуманно. Как всегда — к прослушиванию обязательно!

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