09.10.2022
Стоит послушать. Дебютник ATRUTA «Da Varot Apramietnaj»Новинки и новости
Еще один проект наипродуктивнейших музыкантов DOWNCROSS (+ бас-гитарист, представленный как TH) — ATRUTA, дебютировавший полноформатником Da Varot Apramietnaj буквально на днях.
Мелодик-блэк с множеством влияний (тут и по-фински атмосферный гитарный мелодэз, и какие-то почти «инслэйвдские» пассажи, и много прочего — однако самодостаточно, без каких-то определенных аналогий) с тщательно прорисованным, читаемым беларускоязычным вокалом. Отличные гитары (ну еще бы), выразительно, красиво, серьезно, строго и без соплей. Рекомендую!
Автор: Anastasiya Количество просмотров: 40
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