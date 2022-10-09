Atruta
09.10.2022

Стоит послушать. Дебютник ATRUTA «Da Varot Apramietnaj»

Новинки и новости

Еще один проект наипродуктивнейших музыкантов DOWNCROSS (+ бас-гитарист, представленный как TH) — ATRUTA, дебютировавший полноформатником Da Varot Apramietnaj буквально на днях.

Мелодик-блэк с множеством влияний (тут и по-фински атмосферный гитарный мелодэз, и какие-то почти «инслэйвдские» пассажи, и много прочего — однако самодостаточно, без каких-то определенных аналогий) с тщательно прорисованным, читаемым беларускоязычным вокалом. Отличные гитары (ну еще бы), выразительно, красиво, серьезно, строго и без соплей. Рекомендую!

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