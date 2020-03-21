PARADISE LOST нагнетают: новый клип группы «Fall From Grace»

PARADISE LOST нужны этому миру, чтобы объявиться в тяжелую минуту и, подбадривая, подмигивая, дружелюбно сказать: ничего, старина, дальше будет лишь хуже! «Это песня о трудных временах, преодолении; это отказ принимать мысль, что конец близок», — отрекомендовал Nick Holmes новинку «Fall From Grace».

Paradise-Lost-2020-newПо сути, если вы следите за творчеством группы, сюрпризов не будет: такая тема могла вписаться и в Tragic Idol (я бы даже сказала, особенно в Tragic Idol), и в The Plague Within, и в Medusa. Но это уже будет Obsidian — и появится официально 15 мая. Впрочем, как предупреждают создатели полноформатника, остальные песни не так предсказуемы: например, часть релиза вдохновлена танцевальным готик-роком а-ля 80-е. И вот это уже любопытно.

, рубрика(и): Блог

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Комментарии

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  1. Ых 21.03.2020 в 10:10

    Сходил почитать каменты в тематическом сообществе вкаке. Говнарей ожидаемо бомбит от того, что в очередной раз не услышали One Second и Host, от того, что Ник не перестаёт рычать, и от того, что этот конкретный трэк продолжает линию альбома Медьюса.
    В другом сообществе (куда меньшем по количеству подписчиков и где сидит почти одни олды) почти все ссут кипятком ровно по тем же причинам )))

    Охуительный трэк. На фоне новейшей тоски зелёной от MDB — вдвойне.

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  2. Sergey25 21.03.2020 в 10:29

    Я лично жду вторую Медузу ибо зашла. Песня нагнетающая, да

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  3. Gennadius 21.03.2020 в 11:01

    Ых написал(а):
    Сходил почитать каменты в тематическом сообществе вкаке. Говнарей ожидаемо бомбит от того, что в очередной раз не услышали One Second и Host, от того, что Ник не перестаёт рычать, и от того, что этот конкретный трэк продолжает линию альбома Медьюса.
    В другом сообществе (куда меньшем по количеству подписчиков и где сидит почти одни олды) почти все ссут кипятком ровно по тем же причинам )))

    Охуительный трэк. На фоне новейшей тоски зелёной от MDB — вдвойне.
    Отличный альбом у My Dying Bride. Брайды всегда отличались от P.L.

    >>>

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