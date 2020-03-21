PARADISE LOST нагнетают: новый клип группы «Fall From Grace»

PARADISE LOST нужны этому миру, чтобы объявиться в тяжелую минуту и, подбадривая, подмигивая, дружелюбно сказать: ничего, старина, дальше будет лишь хуже! «Это песня о трудных временах, преодолении; это отказ принимать мысль, что конец близок», — отрекомендовал Nick Holmes новинку «Fall From Grace».

По сути, если вы следите за творчеством группы, сюрпризов не будет: такая тема могла вписаться и в Tragic Idol (я бы даже сказала, особенно в Tragic Idol), и в The Plague Within, и в Medusa. Но это уже будет Obsidian — и появится официально 15 мая. Впрочем, как предупреждают создатели полноформатника, остальные песни не так предсказуемы: например, часть релиза вдохновлена танцевальным готик-роком а-ля 80-е. И вот это уже любопытно.